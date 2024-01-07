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AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? - Son Dakika
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AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşan yerel seçimler için 26 belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Murat Kurum oldu. Bu gelişmeyle birlikte eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un hayat hikayesi de merak konusu oldu.

07.01.2024 - 15:53,  Güncelleme: 15:57
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31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı. Eski Çevre Bakanı Kurum'un siyasi hayatı ve bilinmeyenleri ise dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMEN İLAN ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

EMLAK KONUT'TA GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Görev süresince Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı faaliyetlerini gerçekleştirdi.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI OLDU

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Bakanlık görevi boyunca başta birçok büyükşehir olmak üzere 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına uygun olarak restore ettirdi. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13'ünü tamamladı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

AK Parti\'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
YORUMLAR (5)
  • Zamkinos : Asrın yenilgisine hazır ol kardeş... Yanıtla 86 48
  • Zamkinos : Asrın yenilgisine hazır ol kardeş.. Yanıtla 51 40
  • Celalettin Çatal: İşte bizim nerde kaybetti mizi gösteren pureje nedenmi eğer kim hangi işte daha çok başarılıydı orda görev yapmalı sen anlamayan adamı getiri belediyeye koyarsan olmaz yanlış yanlış yanlış şimdide gel tokiye adam ara ya adam nrkadar başarı gostermis tabi bizde şunu unuttuk eğer 20 tane yerde başkanlık yapmazsa biz den adam olmaz Yanıtla 8 17
  • yörük Beyi: Ekrem İmamoğlu na hayırlı olsun Yıllarca çevre ve şehircilik bakanlığı yaptı İstanbul'da neden kentsel dönüşüm için biletler yapmada hep boş laflar boş vaatler. Emekli memur seyyanen 8077 TL zam istiyor Yanıtla 5 2
  • Emir Yaşlı: Başarılı bir insan asla bir yerde durduramaz buda yazık olur ne yazıktır tabiki işin iç yüzünü bilmiyoruz inşallah hayırlısı olur Yanıtla 2 1

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