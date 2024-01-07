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AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? - Son Dakika
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AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?

AK Parti'nin yaklaşan yerel seçimler için 28 belediye başkan adayının açıklamasına saatler kala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tebliğ edildi. Bu gelişmeyle birlikte Kurum'un hayat hikayesi de merak konusu oldu.

07.01.2024 - 08:28,  Güncelleme: 08:38
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u seçti. Eski Çevre Bakanı Kurum'un siyasi hayatı ve bilinmeyenleri ise dikkat çekti.

TEBLİĞ SONRASI EKİBİYLE VEDALAŞTI

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, İBB Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u seçti. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylık tebliğ edildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan görüntülerde Murat Kurum'un arkasındaki ekibinden bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamaması için dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

EMLAK KONUT'TA GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Görev süresince Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı faaliyetlerini gerçekleştirdi.

AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI OLDU

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Bakanlık görevi boyunca başta birçok büyükşehir olmak üzere 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına uygun olarak restore ettirdi. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13'ünü tamamladı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

AK Parti\'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
YORUMLAR (1)
  • ALPEREN UMUT: Murat Kurum Adamdır eko gibi kibirli egolu değildir eko şimdi istediğin kadar tatil yapabilirsin güle güle Yanıtla 15 4

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SON DAKİKA: AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? - Son Dakika
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