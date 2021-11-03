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Başkan Altınöz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılını kutladı - Son Dakika

Başkan Altınöz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılını kutladı

03.11.2021 12:05
Başkan Altınöz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılını kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partilerinin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partilerinin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin, tam 19 yıldır millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Altınöz mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize ulaşma gayretimizle birlikte ülke genelinde eğitim, sağlık, sanayi, yerli ve milli teknoloji hamleleri ve birçok alanda reform niteliğinde yatırımlar ve çalışmalar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Karabüklü hemşerilerimizin bizlere olan güveni ve sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla gece gündüz çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Karabük'ümüze birbirinden önemli vizyonlu, prestijli ve örnek olacak projeleri kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin için yapacağımız daha çok işimiz, hizmetlerimiz var" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Başkan Altınöz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılını kutladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altınöz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılını kutladı - Son Dakika


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