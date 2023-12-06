Yerel seçimler öncesi partiler adayları belirlemek için anket süreçlerine hız verirken, Piar Araştırma'nın son seçim anketinden çıkan sonuçlar dikkat çekti.
" AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı?" sorusunun yönelttiği anketten yüzde 45,4 ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkarken, ikinci sırada yüzde 41,7 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer aldı.
Piar Araştırma'nın İstanbul anketinden 3. sırada çıkan isimse önceki dönem Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir olurken, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 40,2 olarak yer aldı.
AK Parti'nin İstanbul için aday göstereceği iddia edilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum ise anketten yüzde 37,6 ile dördüncü sırada çıktı.
Kurum'u yüzde 35,5 ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu takip ederken, İstanbul anketinin son sırasında ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.
Soylu'ya "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 22,7 olurken, "Oy vermem" diyenlerinin oranının yüzde 58,4 çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › ''AK Parti'nin İstanbul adayı'' anketinden yüzde 45,4 ile Ali Yerlikaya birinci çıktı - Son Dakika