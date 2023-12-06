''AK Parti'nin İstanbul adayı'' anketinden yüzde 45,4 ile Ali Yerlikaya birinci çıktı

Yerel seçimler öncesi partiler adayları belirlemek için anket süreçlerine hız verirken, Piar Araştırma'nın son seçim anketinden çıkan sonuçlar dikkat çekti.

ANKETTEN YÜZDE 45,4 İLE YERLİKAYA BİRİNCİ ÇIKTI

" AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı?" sorusunun yönelttiği anketten yüzde 45,4 ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkarken, ikinci sırada yüzde 41,7 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer aldı.

MUSTAFA DEMİR YÜZDE 40,2 İLE 2. SIRADA YER ALDI

Piar Araştırma'nın İstanbul anketinden 3. sırada çıkan isimse önceki dönem Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir olurken, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 40,2 olarak yer aldı.

ADAY GÖSTERİLECEĞİ KONUŞULAN KURUM'A ANKETTE ŞOK

AK Parti'nin İstanbul için aday göstereceği iddia edilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum ise anketten yüzde 37,6 ile dördüncü sırada çıktı.

SÜLEYMAN SOYLU SON SIRADA YER ALDI

Kurum'u yüzde 35,5 ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu takip ederken, İstanbul anketinin son sırasında ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

"OY VERMEM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 58,4

Soylu'ya "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 22,7 olurken, "Oy vermem" diyenlerinin oranının yüzde 58,4 çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.