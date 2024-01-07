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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım - Son Dakika
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AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Kurum, adaylığının tebliğ edilmesi sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımı yaparak, ''İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra Sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.'' dedi.

07.01.2024 - 17:02,  Güncelleme: 17:09
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AK Parti'nin yerel seçimler için İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı tebliğ edilen Kurum, sosyal medya hesabından "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra Sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak." paylaşımını yaptı.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj

"İSTANBUL'A HAK ETTİĞİ ÖZEL İLGİYİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Kurum, adaylığı tebliğ edilmesi sonrası sosyal medya hesabı X'ten yaptığı ilk paylaşımda "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj

İBB Başkanı adayı Murat Kurum ayrıca, sosyal medyadaki profil biyografisini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" notuyla değiştirip kapak fotoğrafı olarak ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı bir İstanbul görseli koydu.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
AK Parti\'nin İstanbul adayı Murat Kurum\'dan ilk paylaşım
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (2)
  • Sado Bayar: Murat kurum Deprem bölgesinden 1 ay boyunca çizmesini giyip ayrılmadı Tertemiz İnsan İstanbul'a Hayırlı olsun MURAT KURUM Yanıtla 20 18
  • sefa anıl: EFENDİLİĞİ KAZANMASI İÇİN YETERLİ BİLE ANADOLU ÇOCUĞU Yanıtla 10 17

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SON DAKİKA: AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım - Son Dakika
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