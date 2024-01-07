AK Parti\'nin İstanbul adayı Murat Kurum\'dan ilk paylaşım

AK Parti'nin yerel seçimler için İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı tebliğ edilen Kurum, sosyal medya hesabından "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra Sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak." paylaşımını yaptı.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

"İSTANBUL'A HAK ETTİĞİ ÖZEL İLGİYİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Kurum, adaylığı tebliğ edilmesi sonrası sosyal medya hesabı X'ten yaptığı ilk paylaşımda "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı adayı Murat Kurum ayrıca, sosyal medyadaki profil biyografisini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" notuyla değiştirip kapak fotoğrafı olarak ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı bir İstanbul görseli koydu.