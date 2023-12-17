İstanbul\'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik\'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul teşkilatıyla buluşup belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirdi. Temayül yoklamasına ilişkin ise AK Parti sözcüsü açıklama yaparak, İstanbul'daki il ve ilçe adaylarının kamuoyuyla ne zaman paylaşılacağını aktardı. Çelik, konuya ilişkin konuşmasında, "Aralık ayının sonuna kadar yetişecek. Geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. İstanbul teşkilatıyla temayül yoklamasına katılan Erdoğan, toplantıda, 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanları ile bir araya geldi.

"ADAYLARIN AÇIKLANMA SÜRECİ ARALIK AYININ SONUNA KADAR YETİŞECEK"

Toplantıya ilişkin ise AK Parti Sözcüsü Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul için il ve ilçe adayları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt veren Çelik, "Aralık ayının sonuna kadar yetişecek. Geciktirmek gibi bir yaklaşımımız yok." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız, her türlü demokratik temayülün gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın, hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Bu çerçevede vatandaşımızın iradesini Türkiye'nin yer tarafında sorulması, vatandaşın iradesini yansıtması bakımından teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü çalışmamız İstanbul il başkanımızın ev sahipliğinde ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları başkanımızın katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıyı Cumhurbaşkanımız bizzat yönetmiştir.

Genel seçimlerindeki başarımızdan sonra yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti geleneği olan demokratik temayülün gerçekleşmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görüşmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

"ORTAK AKLI ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tüm siyasi partilere örmek olacak bir modeliz. Genel Başkanımızın konuşmasında ortaya konan irade şudur: Ortak aklı üretmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleriyle hangi adayı görmek istiyorlarsa bütün süreçlerin yansıtıldığı güçlü bir mekanizma çalıştırılmaktadır. Bu siyasi tarzımız tüm partilere örnek olacak bir modeldir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün arkadaşlarımıza hür iradelerini yansıtmak için kapalı zarflarda görüşlerini ifade ettiği, tam demokratik sürecin işletilmesi için vatandaşımızın iradesinin ortaya çıkması için çalışmalara yönlendirilmektedir. Siyasi partiler halkın gündemiyle ortaya çıkmalıdırlar. Milletimiz için bu çalışmaların katkısı büyük olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız kapalı zarflar verildikten sonra teşkilat üyelerimizin görüşlerini dinlemektedir. Bugün 30'dan fazla arkadaşımıza Cumhurbaşkanımız söz vermiştir. Bunlar kayda geçirilerek seçim çalışmalarımız için bir yol gösterici olacaktır."

ÖMER ÇELİK VE SOYLU DA TOPLANTIDA

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve ilçe belediye başkanları ile parti yetkilileri katıldı.

ERDOĞAN TOPLANTININ DETAYLARINI ANLATMIŞTI

Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.

"ADAYLARIMIZI ARALIK AYI SONUNA DOĞRU AÇIKLAMAYA BAŞLARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını ifade ederek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" diye konuştu.