Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti\'nin seçim şarkısı

AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

ADAYLIĞI DÜN AKŞAM TEBLİĞ EDİLMİŞTİ

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde adaylığı tebliğ edildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan görüntülerde Murat Kurum'un arkasındaki ekibinden bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamaması için dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN: İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 ilin adaylarını açıkladı. Erdoğan "İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İstanbul muradına erecek. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." diyerek Murat Kurum ismini ilan etti. Kurum resmen ilan edilmesinin ardından sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz verdi. Salondaki kalabalık o anlara ayağa kalkıp alkışlayarak eşlik etti.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

EMLAK KONUT'TA GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Görev süresince Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı faaliyetlerini gerçekleştirdi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI OLDU

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Bakanlık görevi boyunca başta birçok büyükşehir olmak üzere 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına uygun olarak restore ettirdi. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13'ünü tamamladı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.