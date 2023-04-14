Haberler.com iki gün önce söylemişti! Adaylıktan geri adım atan Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi listeye eklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Haberler.com iki gün önce söylemişti! Adaylıktan geri adım atan Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi listeye eklendi

14.04.2023 15:06

AK Parti'nin İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gündemi sarsan olayın ardından adaylıktan çekilen Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi listeye eklendi.

13 yıldır sürdürdüğü Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterildi.

O VİDEO YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU

Koltuğunu 5 yıl önce flaş bir kararla bırakan Necmi Kadıoğlu'nun siyasete geri dönüşü büyük yankı uyandırdı. Kadıoğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.

Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı

ADAYLIKTAN GERİ ÇEKİLDİ

Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini ifade etti. Kadıoğlu açıklamasında "Kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bayram Şenocak

YERİNE YAZILACAK İSMİ İKİ GÜN ÖNCE DUYURDUK

Necmi Kadıoğlu'nun adaylıktan çekilmesi sonrası herkes yerine yazılacak ismi merak ediyordu. Haberler.com olarak iki gün önce Kadıoğlu'ndan boşalan listeye eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın isminin yazılacağını okuyucularımıza duyurmuştuk. Konuyla ilgili henüz resmi olarak açıklanmasa da Kadıoğlu'nun yerine Şenocak'ın isminin yazılacağı kesinleşti.

YORUMLAR
500
AK Parti'de adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak düşünülüyor AK Parti'de adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak düşünülüyor Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi

Bayram Şenocak, Necmi Kadıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Haberler.com iki gün önce söylemişti! Adaylıktan geri adım atan Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi listeye eklendi - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Sivasspor'dan Aykut Kocaman hamlesi! Takımın başına getirilecek en güçlü aday konumunda
14:45 Sivasspor'dan Aykut Kocaman bombası! Teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı
14:41 Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı
14:36 Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak
14:30 Son Dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayı başında tüm sisteme verilecek
14:19 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketinde durum bıçak sırtı
14:10 Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek
14:03 Asgari ücret zammı öne alınabilir
13:44 Son dakika! FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:44 FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 15:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Haberler.com iki gün önce söylemişti! Adaylıktan geri adım atan Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi listeye eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement