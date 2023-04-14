13 yıldır sürdürdüğü Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterildi.
Koltuğunu 5 yıl önce flaş bir kararla bırakan Necmi Kadıoğlu'nun siyasete geri dönüşü büyük yankı uyandırdı. Kadıoğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini ifade etti. Kadıoğlu açıklamasında "Kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Necmi Kadıoğlu'nun adaylıktan çekilmesi sonrası herkes yerine yazılacak ismi merak ediyordu. Haberler.com olarak iki gün önce Kadıoğlu'ndan boşalan listeye eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın isminin yazılacağını okuyucularımıza duyurmuştuk. Konuyla ilgili henüz resmi olarak açıklanmasa da Kadıoğlu'nun yerine Şenocak'ın isminin yazılacağı kesinleşti.
Son Dakika › Politika › Haberler.com iki gün önce söylemişti! Adaylıktan geri adım atan Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi listeye eklendi - Son Dakika