AK Parti\'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak

Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf" tedbirlerini duyurarak israfın önlenmesi için atılacak adımları madde madde sıralamıştı. O tedbiler AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenleyeceği kampa da yansıdı.

Kamuda tasarrufu parti içerisine de yansıtmaya çalışan AK Parti, israfın önüne geçebilmek için bir takım önlemler alıyor. 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın düzenleneceği etkinliğe katılacak kişiler de bu tedbirlere uymak zorunda kalacak. Kampta, basılı doküman dağıtılmayacak. Dokümanların dağıtımı dijital olarak yapılacak.

OTELE ULAŞIM OTOBÜSLERLE SAĞLANACAK

Katılımcıların önemli bir kısmı AK Parti Genel Merkezi'nden kaldırılacak otobüslerle otele ulaşım sağlayacak. Daha önceden kampa aile üyeleriyle birlikte katılan vekiller artık tek başına gelecek. Otel odalarında ise tek başına konaklama yapılmayacak. Her odayı iki vekil paylaşacak.

BAKAN VE VEKİLLERİN TURNUVALARI OLMAYACAK

Ayrıca, İnsan Hakları Başkanlığı olarak da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle ve bu saldırılara dikkat çekmek amacıyla söz konusu kampta bir resim sergi açılacak. Başkan Erdoğan da sergiyi gezecek. Kampta Filistin hassasiyeti nedeniyle geçmiş dönemde yapılan bakan ve vekillerin voleybol veya basketbol turnuvaları olmayacak.

DOĞUM ORANLARININ AZALMASI MASADAKİ KONULAR ARASINDA

Kamp sürecinde ele alınacak ana konulardan biri de doğurganlık oranındaki azalma olacak. Bu kapsamda Emine Erdoğan da nüfus problemine çözüm için kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek. Doğum oranlarının azalma nedenleri araştırılacak. Kadın doğum uzmanı Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu, Türkiye'nin doğum oranında yaşanan azalmaya dikkat çekecek. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da doğurganlık hızının en düşük olduğu illerle ilgili çalışmaları aktaracak.

KABİNE ÜYELERİ SUNUM YAPACAK

Düzenlenecek toplantılar 15 Temmuz Gaziler Salonu'nda gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in sunumları olacak.

TBMM Parti Grup çalışmaları oturumunda ise TBMM Parti Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğünde grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyelerinin sunumları gerçekleştirilecek.

Meclis oturumunun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından eğitim oturumu yapılacak. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğünde Ekonomi, Enerji ve Tarım oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum yapacak. Sokak hayvanlarına yönelik taslak metin de bu oturumda gündeme gelecek.