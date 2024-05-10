AK Parti, ekonomik sorunların seçime etkisini araştırıyor

Politika

31 Mart yerel seçimlerinden CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıkması AK Parti saflarında büyük krize neden oldu. Seçimdeki başarısızlığın nedenini araştıran ve "Neden AK Parti'ye oy vermediniz?" sorusunu yönelttiği bir anket yapan AK Parti kaynakları, ekonomik sorunların seçime direkt etki ettiği sonucunu elde etti.

2024 yerel seçimler sonuçlarının etkisi sürüyor. CHP'nin birinci parti, AK Parti'nin ise ikinci olarak çıkmasının nedenleri üzerinde geniş katılımlı bir anket çalışması yapıldı. Ankette, CHP ve diğer partilere giden oyların yanı sıra, sandığa gitmeyen seçmenlerin de nabzı tutuldu. AK Parti kaynakları, oy kaybında yüzde 50'nin üzerinde bir oranla ekonomi başlığı altında hayat pahalılığı, emekliler ve kira fiyatları gibi sebepler sıralandığını kaydetti. Ekonomiden sonraki en önemli gerekçe ise AK Parti'nin 'halktan kopması' gösterildi.

SEÇMEN NE İSTİYOR?

Türkiye gazetesinin haberine göre; parti kurmayları "Seçim sonuçlarıyla ilgili veriler toplanmaya devam ediyor. Bir anlamda vatandaşın bizden beklentilerini net olarak ortaya çıkarmak istiyoruz. SETA bir çalışma yapıyor, teşkilatlardan ve milletvekillerinden gelen rapor ve öneriler de alınıyor. Vatandaş bizden ne bekliyor? Her yönüyle bakıyoruz. Bu tespitler partinin bundan sonraki yol haritasına etkili olacak. Yeni bir program, yeni bir hikâye ortaya çıkarılacak" değerlendirmesini yaptı.

OY ORANLARINDAKİ GERİLEME DEVAM ETTİ

AK Parti'nin seçmen tabanındaki oy kaymalarının henüz durmadığını, seçimden sonra küçük de olsa oy oranlarında gerilemenin devam ettiğini belirten AK Parti kaynakları, mevcut durumda CHP'nin birinci parti olma özelliğini sürdürdüğüne de dikkat çekti. AK Parti'de yapılan istişare toplantılarında değişim beklentilerine yönelik de görüşler dile getiriliyor. Parti kurmayları, kongre ile birlikte parti yönetiminin büyük bölümünün değişeceğini ve parti politikalarda dikkat çekici değişiklikler olabileceğini dile getiriyor.

SADECE KİŞİLER DEĞİL POLİTİKA DA DEĞİŞMELİ

AK Parti'deki önemli isimlerin ortak görüşünün ise "Kişilerin değişimi yeterli olmaz. Politikalar değişmezse, bir dahaki seçimde de benzer sonuçlarla karşılaşılır" şeklinde olduğu ileri sürüldü. AK Parti'deki istişare toplantılarında ve Strateji Kurulunun yaptığı toplantılarda katılımların büyük bölümü, yerel seçimlerde başka partilere giden oyların o partilerde kalıcı olmamasına yönelik yeni ve radikal adımların atılması yönünde görüşler dile getiriliyor.