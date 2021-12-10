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AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmaması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmaması sosyal medyada gündem oldu

10.12.2021 14:51
AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmaması sosyal medyada gündem oldu

AK Parti'nin resmi web sitesindeki iller bölümünde 80 ilin isimlerine tek tek yer verilmesine rağmen listede Hatay'ın bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Listede Hatay'ın bulunmaması gündem olurken Belçika'nın başkenti Brüksel'e yer verilmesi ise merak konusu oldu.

Vatandaşlar bugün AK Parti'nin resmi web sitesine girdiklerinde dikkat çeken bir noktayla karşılaştı. İnternet sitesinin üst menüsünde bulunan "İller" sekmesine tıklayınca karşılarına 80 ilin tamamının çıkmasına rağmen listede Hatay'ın bulunmadığını fark eden kullanıcılar sosyal medya üzerinden konuya dikkat çekti.

LİSTEDE HATAY'IN BULUNMAMASI GÜNDEM OLDU

Alfabetik sıraya göre Adana'dan başlayan Zonguldak'a kadar devam eden 80 ilin tamamının yer aldığı iller listesinde Hatay'ın bulunmaması çeşitli yorumlara neden olurken, çok sayıda vatandaşın fark ettiği eksiklik bir anda gündem oldu.

HATAY YOK AMA BRÜKSEL VAR

Öte yandan listede Hatay'ın bulunmamasına rağmen Belçika'nın başkenti Brüksel'in yer alması ise ayrı bir merak konusu oldu. Brüksel linkine tıklayan kullanıcıların karşısına AK Parti Brüksel Avrupa Birliği Temsilciliği'nin sayfası çıktı.

AK Parti, Belçika, Brüksel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmaması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmaması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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