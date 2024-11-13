AK Parti, Ortak Akıl ile Büyük Kongreye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Ortak Akıl ile Büyük Kongreye Hazırlanıyor

AK Parti, Ortak Akıl ile Büyük Kongreye Hazırlanıyor

AK Parti, Türkiye Yüzyılı'ndaki ilk büyük kongresine geniş bir ortak akıl süreciyle hazırlanıyor. Teşkilat Başkanlığı'nın yürüttüğü AK Parti 8. Olağan Kongre sürecinde gönül ve akıl birliğini pekiştirecek çalışmalar devam ediyor. İlçe kongreleri tamamlanan illerde, Ortak Akıl Toplantıları yapılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre sürecinin çok yoğun bir katılımla devam ettiğini belirtti.

13.11.2024 15:59
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AK Parti, Türkiye Yüzyılı'ndaki ilk büyük kongresine geniş bir ortak akıl süreciyle hazırlanıyor. Teşkilat Başkanlığı'nın yürüttüğü AK Parti 8. Olağan Kongre sürecinde gönül ve akıl birliğini pekiştirecek çalışmalar devam ediyor. İlçe kongreleri tamamlanan illerde, Ortak Akıl Toplantıları yapılıyor.

ORTAK AKIL TOPLANTILARINA YOĞUN KATILIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre sürecinin çok yoğun bir katılımla devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AK Parti bir ortak akıl hareketidir' yaklaşımının bir gereği olarak, milletimizle gönül ve akıl birliğimizi geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda,tüm teşkilatımızın görüş ve düşüncelerine başvurduğumuz buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Sadece sözlü değil, yazılı olarak da görüşlerini topluyoruz. Delegelerimizin doldurduğu Ortak Akıl Katılım Formlarını genel merkezimizde toplayarak, bunları hazırladığımız yazılıma aktarıyoruz ve ardından analiz ediyoruz. Bu sayede, teşkilatımızın AK Parti politikalarına doğrudan katkı sağlayacağı bir süreci yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti, Ortak Akıl ile Büyük Kongreye Hazırlanıyor

ORTAK AKIL TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

İlçe delegelerinin katıldığı Ortak Akıl Toplantılarının tamamlanmasının ardından, il delegelerinin katılımıyla daha geniş katılımlı yeni buluşmalar gerçekleştiriliyor. Bu toplantılar, kongre sürecinin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Delegelerin görüşleri, sürecin her aşamasında dikkate alınıyor ve sürecin şekillendirilmesinde etkin bir rol oynuyor. İlçe ve il delegelerinin tüm görüşleri, kurulan sisteme aktarılıyor ve titizlikle analiz ediliyor. 11 Kasım itibariyle, ilçe kongrelerini tamamlayan 31 şehirde İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantıları eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

AK Parti, Ortak Akıl ile Büyük Kongreye Hazırlanıyor

KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR

AK Parti bir yandan Ortak Akıl Toplantılarını sürdürürken, diğer yandan toplumun geniş kesimlerinin düşüncelerini almak, toplumun talep ve beklentilerini belirlemek amacıyla iki farklı nitel araştırmayı da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Araştırmalar, Türkiye genelinde geniş bir katılımla yapılıyor ve çeşitli toplumsal kesimlerin görüşleri, ihtiyaçları ve talepleri derinlemesine inceleniyor. Bu araştırmalarla, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

AK Parti, Ortak Akıl ile Büyük Kongreye Hazırlanıyor

ORTAK AKIL ARAMA KONFERANSI DÜZENLENECEK

AK Parti, İlçe ve İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantıları ile saha araştırmalarının sonuçlarını birleştirerek, AK Parti 8. Olağan Kongresi Arama Konferansı düzenleyecek. Kandemir, "Bu konferansta, teşkilatımızın oluşturduğu ortak akılla, partimizin Türkiye Yüzyılı'ndaki yol haritasına katkı sağlanacak. Sonuçları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağız. Bu süreç, AK Parti'nin ortak akıl hareketi olarak güçlenmesini ve milletimizle bağını daha da derinleştirmesine vesile olacak, partimizin yoluna daha kararlı ve sağlam adımlarla devam etmesini mümkün kılacaktır" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika AK Parti, Ortak Akıl ile Büyük Kongreye Hazırlanıyor - Son Dakika

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