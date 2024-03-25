AK Parti, yerel seçimlerde kararsız seçmenlere odaklanıyor

AK Parti, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını son sürat devam ettirirken, son haftaya girilen süreçte hedefini kararsız seçmenler olarak belirledi.
60 milyonu aşkın kişinin oy kullanacağı seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmenlere yoğunlaşan AK Parti, propagandalarını da bu kesime yönelik yürütüyor.
Ramazan ayında yüz yüze temaslarını artırarak iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan teşkilat, kararsız seçmenin yanı sıra seçimde ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genci de ikna etmeye çalışıyor.
Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerine devam edeceği öğrenilirken, programının detayları da netleşti.
Bugün Tokat ve Çorum'da vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan hafta boyunca Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Kocaeli'de mitingler düzenleyecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul'un bazı ilçelerinde küçük çaplı mitingler düzenleyeceği ifade edildi.
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Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen hükümlü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalandı.
Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde polislerle bir araya gelerek ilçe kaymakamlarına ziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında; Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerinde görev yapan personellerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ilçelerde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kurt, polislere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye Kaymakamlıklarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kaymakam İlhan Kayatürk'e teşekkürlerini iletti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 23 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi ve 4 kişi tutuklandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yaptıkları çalışmalarda terör örgütü şüphelisi 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ, PKK/KCK ve DHKP-C terör örgütleriyle bağlantılı olan şahıslar hakkında yasal işlemler yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelede hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 565 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 34 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları arasında uyuşturucu maddeler, uyarıcı haplar, tabancalar ve av tüfekleri bulunuyor. Tutuklanan 19 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Otlukbeli'nin köylerinde incelemelerde bulundu. Canpolat, Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık ile birlikte Karadivan, Umurlu, Ağamçağam ve Boğazlı köylerine ziyarette bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Canpolat, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamlarını ileterek vatandaşlara teşekkür etti.
ANKA HABER AJANSI 25 MART PAZARTESİ GÜNDEMİ
Yerel seçimler için son dönemece girilirken Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ipi göğüslüyor. Öntürk'ün yüzde 48.9'luk kesimin desteğini aldığı ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 39'da kaldı. TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oy oranı ise yüzde 5.1 olarak belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Mahzen-19' operasyonlarında, 13 şüphelinin yakalandığını ifade etti. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi bugün sona eriyor. Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak.
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