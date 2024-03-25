AK Parti, yerel seçimlerde kararsız seçmenlere odaklanıyor

Politika

Cinsel organına 80 volt elektrik verip her şeyi anlattırmışlar

AK Parti, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını son sürat devam ettirirken, son haftaya girilen süreçte hedefini kararsız seçmenler olarak belirledi.

60 milyonu aşkın kişinin oy kullanacağı seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmenlere yoğunlaşan AK Parti, propagandalarını da bu kesime yönelik yürütüyor.

Ramazan ayında yüz yüze temaslarını artırarak iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan teşkilat, kararsız seçmenin yanı sıra seçimde ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genci de ikna etmeye çalışıyor.

Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerine devam edeceği öğrenilirken, programının detayları da netleşti.

Bugün Tokat ve Çorum'da vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan hafta boyunca Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Kocaeli'de mitingler düzenleyecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul'un bazı ilçelerinde küçük çaplı mitingler düzenleyeceği ifade edildi.