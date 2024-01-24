AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan oldu.

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti sebebiyle çeşitli şehirlerde tamamlamış ve 1991 yılında Keçiören Lisesi'nden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ercan, aynı zamanda Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında yüksek lisans eğitimi almıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine AK Parti teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunarak başlamıştır. 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyesi seçilmiş ve 10 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir. 2019 yerel seçimlerinde Sincan Belediye Başkanı olarak tekrar seçilmiştir. İngilizce bilen Murat Ercan, evli ve üç çocuk babasıdır.