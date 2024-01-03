AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak\'ta açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2024 yerel seçimleriyle ilgili olarak AK Parti'nin bazı belediye başkan adaylarının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade etti.

ADAYLARIN BİR KISMI 7 OCAK, GERİ KALAN KISMI İSE 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin il ve ilçelerdeki adayları merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada "Adayların bir bölümünü pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklayacağız." dedi. Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik





Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin meczedildiği bir beyanname olacak.

Seçim sürecine gidilirken en geniş mutabakat ve iş birliğinin sağlanabilmesi için Cumhur İttifakı'nın genel seçimlerde olduğu gibi büyük başarıya imza atması için çalışmalar devam ediyor. Nasıl MHP ile olanı açıkladıysak diğerleriyle ilgili açıklarız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP lideri Sayın Bahçeli ihtiyaç duyduğunda her an yapılabilen, iyi bir istişarenin yapıldığı, ihtiyaç olduğu anında görüşme trafiği oluyor."