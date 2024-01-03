 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin aday belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Adaylarımızla ilgili ilk açıklamaları, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Kalan adayları ayın 15'inde beyanname toplantısı ile açıklayacağız." dedi.

03.01.2024 - 22:37,  Güncelleme: 23:13
Abone Ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 2024 yerel seçimleriyle ilgili olarak AK Parti'nin bazı belediye başkan adaylarının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade etti.

ADAYLARIN BİR KISMI 7 OCAK, GERİ KALAN KISMI İSE 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin il ve ilçelerdeki adayları merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada "Adayların bir bölümünü pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıklayacağız." dedi. Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik


Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin meczedildiği bir beyanname olacak.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak

Seçim sürecine gidilirken en geniş mutabakat ve iş birliğinin sağlanabilmesi için Cumhur İttifakı'nın genel seçimlerde olduğu gibi büyük başarıya imza atması için çalışmalar devam ediyor. Nasıl MHP ile olanı açıkladıysak diğerleriyle ilgili açıklarız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile MHP lideri Sayın Bahçeli ihtiyaç duyduğunda her an yapılabilen, iyi bir istişarenin yapıldığı, ihtiyaç olduğu anında görüşme trafiği oluyor."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak\'ta açıklanacak
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Rabbim size yenilgiyi yasatsin. Gerçi çokta bu halka güvenmiyorum. Severler kendilerini sallamayanlari Yanıtla 31 12
  • Ahmet yilmaz: Siyasal islamcilar yüce Türk milleti için zulümdür Yanıtla 8 3

Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak - Son Dakika


23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Son Dakika
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement