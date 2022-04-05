AK Parti Sözcüsü Çelik: Birtakım katliamlara imza atıldığı görülmekte - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Birtakım katliamlara imza atıldığı görülmekte

05.04.2022 18:55
AK Parti Sözcüsü Çelik: Birtakım katliamlara imza atıldığı görülmekte

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'nın Buça kentinde kaydedilen görüntülere ilişkin, "Bu insanlık dışı eylemlerin iyi bir şekilde araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'nın Buça kentinde kaydedilen görüntülere ilişkin, "Bu insanlık dışı eylemlerin iyi bir şekilde araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor. Tabii savaş hukukuna da uyumayan birtakım eylemlerin söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı maalesef bu şekilde görülmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Çelik, Müslümanların ramazan ayını tebrik ederek, "Tabii ramazan ayının verdiği mesaj, dünya savaşlarla, göçlerle, kıtlıklarla, birtakım ölümlerle denenirken daha da anlamlı bir mesaj haline geliyor. Bu çerçevede, ülkemizin dünya barışı için güvenilir bir arabulucu olarak dünyadaki sorunların çözümü için son derece kapasiteli diplomasi yeteneği, ortaya koyduğu çaba, barış isteyenler için önemli bir referans noktası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİNKİNE EŞDEĞER BİR DİPLOMATİK ÇABA GÖZÜKMÜYOR'Ukrayna'da devam eden savaş konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin devam ettiğini belirten Çelik, "En son Cumhurbaşkanımızın, Özbekistan ziyareti öncesi Rusya- Ukrayna müzakere heyetlerini Dolmabahçe'de kabul ederek onlara hitaben bir konuşma yapması da dünyada çok geniş bir çerçevede yankılandı. Şu anda Türkiye'nin ortaya koyduğu diplomatik çabalara eşdeğer bir diplomatik çaba, tarafları buluşturmak açısından gözükmüyor. Nihayetinde savaşı bitirecek olan, bu diplomatik çabanın liderler düzeyine taşınmasıdır. Cumhurbaşkanımız, her iki lidere de bu toplantının Türkiye'de yapılmasına yönelik hazırlığımızın tam olduğunu, ev sahipliği yapabileceğimizi bildirdi" diye konuştu.'SAVAŞ HUKUKUNA UYMAYAN EYLEMLER'Dün Ukrayna'da ortaya çıkan görüntülerin son derece üzücü olduğunu aktaran Çelik, "Bu insanlık dışı eylemlerin iyi bir şekilde araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor. Tabii savaş hukukuna da uyumayan birtakım eylemlerin söz konusu olduğu, birtakım katliamlara imza atıldığı maalesef bu şekilde görülmektedir" dedi.'ÜZÜNTÜ VE KAYGI DUYUYORUZ'Çelik, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri de yakın bir şekilde takip ettiklerini söyleyerek, "Parlamentonun feshedilmesinden üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Tunus'un anayasa tecrübesinin, pek çok ülkeye örnek gösterildiğini biliyoruz. Ortaya çıkan tablonun, Tunus'un kazanımlarını kaybetmesine yönelik bir risk olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.'SAVUNMA SANAYİİ ALANI DEĞERLENDİRİLDİ'MKYK toplantısında, savunma sanayii yatırımlarına ilişkin sunum yapıldığını dile getiren Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Yerlilik oranımız nedir? Savunma sanayiinde kaç yıl içerisinde bu noktalara geldik? Bundan sonraki perspektifimiz nedir? Bu elimizdeki imkan ve kabiliyetlerinin, daha önceden sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlere göre üstünlük dereceleri nedir? Bundan sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bu kapasitenin, savunma sanayii kapasitenin daha da geliştirilmesi, TSK'nın başka ordulardan daha yüksek bir kapasiteye sahip olması için kendi imkanlarımızla ürettiklerimizin, bundan sonra üreteceklerimizin, bu çerçevede değerlendirilmesi kapsamında kapsamlı değerlendirme oldu. Dış politika konusunda da hem bölgesel hem ulusal uluslararası gelişmeler değerlendirildi."


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Ömer Çelik, AK Parti, Ukrayna, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: Birtakım katliamlara imza atıldığı görülmekte - Son Dakika


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