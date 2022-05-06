AK Parti Sözcüsü Çelik: "İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kampanyalar açık provokasyondur" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kampanyalar açık provokasyondur"

06.05.2022 17:00
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kampanyalar açık provokasyondur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından ülke gündeminde yaşanan gelişmelerle ilgili birtakım açıklamalar yaptı. Açıklamasında Türkiye'nin tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza attığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ettiğini vurgulayan Sözcü Çelik, "Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye'yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provokatif çabalar kötü niyetlidir" dedi.

"İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kampanyalar açık provokasyondur"

AK Parti'nin nefret siyasetine karşı durmaya devam edeceğinin altını çizen Sözcü Çelik, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmenin demokrasiyi zehirlediğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir. Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır. Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. AK Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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