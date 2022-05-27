AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş"

27.05.2022 23:42
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor" ifadelerine yer verdi.

Sözcü Çelik paylaşımında, "Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü 'bunları ben yıllar evvel söyledim' diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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