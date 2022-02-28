AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, "Bunlara geçit vermeyeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, "Bunlara geçit vermeyeceğiz"

28.02.2022 12:11
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, "Bunlara geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gasp etme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 25. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıldönümü olduğunu belirtti.

Milli iradenin örgütlü bir şekilde gasp edildiğini ifade eden Çelik, "Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır. Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gasp etme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesi için bedel ödeyen çizgisi her türlü vesayet zihniyetine en güçlü cevaptır. Vesayeti, terörü, milli irade düşmanlığını sinsi şekilde meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli egemenlik ve demokrasi mücadelesi ile karşı duracağız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

YORUMLAR
500
AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar AK Parti'li Akbaşoğlu: 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar Çelik: 'HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı' Çelik: 'HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı'

Ömer Çelik, AK Parti, 28 Şubat, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, 'Bunlara geçit vermeyeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 28 Şubat açıklaması, "Bunlara geçit vermeyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement