AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, harp okulundaki teğmenlerin yemin töreni için, ''Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?'' çıkışının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni açıklama geldi. Çelik katıldığı canlı yayında, ''Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak.'' dedi. AK Parti Sözcüsü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, ''Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır. Disiplinsizlik varsa bakılır.'' ifadelerini kullanmıştı.

07.09.2024 21:56
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Tartışmalara neden olan harp okulundaki kılıçlı yemin töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında yeni açıklama yaptı. Çelik, "Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır. Bir disiplinsizlik varsa buna da bakılır." demişti.

TEĞMENLERİN "KILIÇLI" YEMİNİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çekip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmasının yankıları sürerken, tartışma iyice alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı Habertürk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti MKYK toplantısının ardından teğmenlerle ilgili, "Silahlı kuvvetlerin ebedi başkomutanı Atatürk'e saygı gösterildiği zaman 'bu Erdoğan'a mesajdır' şeklinde çarpık biçimde konuyu ele alanlar var. Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır." diyen Ömer Çelik, bir disiplinsizlik varsa gereğinin yapılacağını vurguladı.

"TEĞMENLERE HAKARET DOĞRU DEĞİL"

Çelik, şunları söyledi: Görüntülerden sonra tartışmayla ilgili dört kategoride bir şey söyledim. Vatandaşlarım haklı olarak bu tip görüntülerde eski Türkiye'de vesayet görüntüleri mi çıkıyor, bir kalkışma mı var diye duyarlılıklarını dile getirdiler dedim. Bu son derece saygıdeğerdir, dedim. Bu sevince ortak olan vatandaşlarımız var. İki konu gündeme geldi. Bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret ifadeleri kullananlar oldu. Bu da doğru değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin güvenlik ve dış politikasına ilişkin çok net mesajlar verdi. Burada üç kuvvetten de kadın teğmenler birincilikle çıktı. Ortaya çıkan görüntüyle ilgili olarak, ilk başta söyledim, demokratik denetim mekanizmaları çalışıyor, dedim. TSK için de geçerlidir bu. Asker-sivil ilişkilerin yerli yerine oturtulması konusunda büyük tecrübemiz var.

"VATANDAŞLARIMIZIN HASSASİYETLERİ SON DERECE SAYGIDEĞER"

Burada hassasiyet gösterilen konu, alternatif yemin konusunun ortaya çıkmaya söz konusudur. Askerlik yüzde 100 disiplin gerektirir. Geçmişte yeni mezunların, bazı emekli askerlerin vesairenin başka türlü kodlamaya çalıştığını da biliyoruz. 27 Nisan sürecinde de gördük. Başka zamanlarda da gördük. Bütün bu çerçeveyi 360 derece görebilecek durumdayız. Buradan antidemokratik bir hareketlilik mi var diye hassasiyetini gösteren vatandaşlarımızın söyledikleri son derece saygıdeğer.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"CUMHURBAŞKANIMIZ ORDULARIMIZIN BAŞKOMUTANIDIR"

Birileri sosyal medyada 'bu hükümete karşı yapıldı, mesaj verildi' gibisinden mesajlar incelenecektir. Bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği gibi ilk sonuçlarının da çıktığı görülüyor. Cumhurbaşkanımız anayasa gereği ordularımızın başkomutanıdır. Geçen sene hatırlarsanız bir olay olmuştu. Atatürk rozeti takıp takmamayla ilgili. Daha sonra buna müdahale söz konusu olmuştu. O zaman da Atatürk rozeti taktı, takmadı üzerinden tartışma yürütüldü. Burada her iki tarafın da yaptığı disiplinsizlik. Sonuçta bu incelendi ve gereği yapıldı.

"KASIT, İHMAL, DİSİPLİNSİZLİK VARSA İNCELENECEK"

Büyük çoğunluğu itibariyle böyle bir mezuniyet töreninden sonra topyekün suçlamaya gitmek, çirkin ifadeler kullanmak da doğru değil. Demokratik mekanizmalar işliyor şu anda. Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak. Ben siyaset tarafında durduğum için. Soruşturmanın sonucunu görelim. Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklaması net bir şekilde ifade ediyor. Anti demokratik motivasyonla hareket edenler de tespit edildiği ortaya çıkıyor. Bunlar incelenecektir.

"TSK'YI EN ÇOK YIPRATAN ŞEY DARBELERDİR"

Demokrasi konusunda mutlak ve kesin bir hassasiyet olması lazım. TSK'yı en çok yıpratan şey, bu darbeler, postmodern darbeler, kalkışmalar çerçevesinde TSK'nın istismar edilmesidir. Silahlı güç meşruiyetini cumhuriyetten alır. Ordu milletin gözbebeğidir. Geçmişe doğru okuma yaptığınızda bütün darbeler dış odaklı projedir. Türkiye'nin egemenlik sistemine çökmek isteyen, milli dinamikler dışında istikamet vermek isteyenlerin ürettiği projelerdir darbe. En büyük yanlış silahlı kuvvetin kendi milletine silah çekmesidir. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi son derece önemlidir.

Çok uzun zaman boyunca, AK Parti kurulduğundan 15 yıl sonrasına kadar en önemli mottolardan birisi sivil siyasetin üstünlüğüdür. Bir mesele darbe midir, kalkışma mıdır, disiplinsizlik midir, kasıt mıdır, ihmal midir bunlar farklı farklı şeylerdir. Bunlar değerlendirilecektir. Farklı yemin okuma meselesinin düzenlenmesi gerektiği net bir şekilde açıktır. Sayın Özgür Özel 'Atatürk diyen çocuklara soruşturma açıyorsunuz' diyor. Bu yanlıştır. Burada disiplinsizliğe soruşturma açılıyor.

"TARTIŞMAYI ATATÜRK EKSENİNE TAŞIDIĞINIZDA ASIL MECRASINDAN ÇIKARIYORSUNUZ"

27 Nisan'da muhtıra teşebbüsünde Atatürkçü düşünceye uygun Cumhurbaşkanı diyordu. Bu askeri bürokrasinin işi değil ki? Bu tartışmayı Atatürk eksenine taşıdığınız zaman asıl mecrasından çıkarıyorsunuz. Ağır tecrübelerimiz var, gösterilen hassasiyet normal. Burada mesele, güvenlik mekanizmasının siyasi odak haline getirilmesidir. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En yüksek sadakat anayasal düzeninedir. Tarihi perspektif olarak söylüyorum, aktüel olana gönderme yapmıyorum. Anayasal düzenin dışına çıktığınızda ortada ne Cumhuriyet ne demokrasi ne de ordu kalır.

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ender seker: Teymenimize dokunmayın 151 46 Yanıtla
  • sezai duran: Dönem 1ncisi Kızımız Okul Komutanına niçin yaptığını açıkca demiş bizi cemaatçi tarikatçı diye yaftalamasınlar diye yaptık TC. ne Atatürke bağlılığımızı göstermek için yaptık demiş neyin suçlusunu ararlar bilemiyorum. 152 44 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Ekonomi battı halk geçinemiyor gündem değiştirmek gerek tabiki. 120 22 Yanıtla
  • Aa: maalesef ihraç olacaklar 36 100 Yanıtla
  • mehmet özcan: YİNE KORKU BAŞLADI BU O GÜNKÜ TİYATROYA BENZEMEZ HAAA 102 16 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: yanar döner badem yağı 81 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: ne emek veriyorlar kaç sene 58 20 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: demokrasi ve iktidara yapılan her hareket yanlıştır varsa böyle bir durum özügür gün gelir bu konudan muzdarip olursun devlete bir kere sahip çık ya 15 56 Yanıtla
  • Cem Toprak: İnsanlar acı içindeyken saldırgan olur. 51 9 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: kara harp okulu komutan şoförü idim 1976/1978 kemal gökçe Ragıp ulugbay paşalarımın şoförlugunu yaptim yaşa varol Harbiye iki paşa bana nasip oldu helal hoş olsun İzmir'e menteşe çok girdik geldik onbaşı nejat 35 17 Yanıtla
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