AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yapıcıoğlu'na yanıt: Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yapıcıoğlu'na yanıt: Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." çıkışına AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir." ifadelerini kullandı.

16.09.2024 18:09
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın." açıklamasına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi olmasın" açıklamasına yanıt verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ANAYASA'NIN 4. MADDESİYLE İLGİLİ TARTIŞMA YOK

Çelik, "Anayasa'nın 4 maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yoktur. Değişiklik teklifleri bizim açımızdan olumlu değildir. Burada daha önce de belli gündemler olduğunda sorulmuştu. Sivil bir anayasa istiyoruz, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak anayasa istiyoruz. Milli iradeyi esas teşkil eden yapı olacak Anayasa'yı istiyoruz. 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

YAPICIOĞLU: AHMAĞA ANLATIR GİBİ SÖYLEDİM, 4. MADDE OLMASIN

Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz.Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz.

Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde.

ANAYASA'NIN 4. MADDESİ

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten Yapıcıoğlu\'na yanıt: Anayasa\'nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yapıcıoğlu'na yanıt: Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Salim Şimşek:
    Anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açanlar hakkında savcılık işlem yapmalıdır. vatan hainliğiyle yargılanmalıdır. 71 10 Yanıtla
  • mrtymn null:
    bahçeli yatacak yerin yok! 52 9 Yanıtla
  • Kenan sonay:
    Israrla kulun yazdığı yasaya uyacam diye diretenler …Sen yaradılış sebebini biliyormusun peki …Her Nefis Ölümü Tadacak Dönüş Yanlızca Allah’a dır …O gün gelmeden Allah c.c emirlerine uyalım yoksa kendilerine zulmedenlerden olacaz … 9 23 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Bu bir nevi sahanın nabzını yoklama gibi geldi… 19 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    KURT ' UN OLDUĞU YERDE İTLERE ÜRÜME DÜŞMEZ. ANAYASA NIN İLK DÖRT MADDESİNİ , BIRAKIN TARTIŞMAK , AKLA BİLE GETİRMEK MANTIKSIZLIKTIR. 6 2 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Devletin planı büyük arkadaşlar TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ . Böyle abidik gubidik işlerlele uğraşmaz . Rahat olun plana sadık kalın . Aksakallılar faaliyetde . 3 3 Yanıtla
  • Özgür Oğuz:
    Koruma kollama anayasası olmasında 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yapıcıoğlu'na yanıt: Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok - Son Dakika
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