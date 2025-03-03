AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok

Politika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN AK PARYİ MYK'SI SONRASI AÇIKLAMALAR

Sözcü Çelik, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından, terör örgütüyle pazarlık sürecinin olacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi. İddiayı yalanlayan Çelik, şunları söyledi: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için gelinen aşamayla ilgili değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz. Bütün bir süreci yakinen takip ediyoruz. Bu tablonun oluşturduğu mesaj, siyasetin kahir ekseriyetinin verdiği mesajlar dünya açısından anlamlı referans kaynağı olmuştur. Bölgedeki istikrarsızlaştırıcı devletlerin, bölge halklarını birbirine düşürmek, daha çok acı ve gözyaşı yaşatmak için uyguladığı stratejiler dikkate alındığında Türkiye'nin kendi içinde Türk-Kürt-Arap-Alevi-Sünni birlikteliğini pekiştirmek adına hem bölgedeki terör hareketin emperyalist güçler tarafından ortaya koyması, bütün Ortadoğu kapsayacak bir vizyonun aslında çekirdeğidir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN LAĞVEDİLMESİ TEMEL YAKLAŞIMIMIZ"

Irak, Suriye ve bölgedeki kardeş ülkeler açısından da terör oluşumlarının istikrarsızlaştırıcı tutumlarını kabul etmediğimizi ortaya koymuş oluyoruz. Silahların terör örgütü tarafından bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi, terör örgütünün Irak ve Suriye'deki bütün unsurlarıyla feshedilmesi. İster adına PKK ister YPG ister SDG densin, bütün terör yapılarının bölgede istikrarsızlaştırıcı unsur olmaktan çıkarılması temel yaklaşımımızdır. Gerek Türkmen, gerek Arap gerek Kürt kardeşlerimizin kardeşliğinin daha çok güçlenmesi için güçlü bir kardeşlik siyaseti ortaya koyduk.

Biz bu kardeşlerimizin, örneğin Kürt kardeşlerimizin herhangi bir terör örgütü tarafından baskı altına alınmasına karşı çıktığımız gibi herhangi bir devlet veya o devlete bağlı birtakım vekil unsurlar, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni, Dürzi, Nusayri'ye silah çekerse Türkiye Cumhuriyeti net bir şekilde karşısında olacak dedik. Bu tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz.

"SÜRECİ SABOTE ETMEYE DÖNÜK ADIMLAR GÖRDÜK"

Ne zaman kendi bölgemizde Irak, Suriye'yi kapsayan yakın bölgemizde terör örgütlerinin silah bırakması, feshedilmesine yönelik adım atılmaya kalkılsa, bazı devletler tarafından sabote edilmeye çalışıldığını geçmişte gördük. Bölgede başka projeler peşinde koşan, bölge halklarının aleyhine olacak, bölgedeki insanların refahlarına, zenginliklerine el koyan, birtakım emperyalist projelerin yararına olan yaklaşımda bulunan birtakım devletlerin vekil güçlerin bu süreci sabote etmeye dönük adım attıklarını gördük.

Suriye'de bazı üslerde bazı devletlerin üslerinde bazı terör örgütlerine ait kıyafetlerinin bulunması. A terör örgütünün sözde karargahının ele geçirildiğinde orada B terör örgütüne ait kıyafetler bulunmuştu. Bütün bunlar birtakım sabotajlara ait bize fikir veren şeylerdir. Yıllar evvel istihbarat teşkilatımız birini yakalamıştı. Geçmişte A terör örgütünde bulunmuş şimdi onun karşısında olan B terör örgütünde faaliyet gösteriyor ve bir istihbarat örgütüyle yakın ilişki içindeydi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ"

Hem bazı devletlerin, örgütlerin, vekil güçlerin siyasi sabotaj girişimlerine karşı azami dikkate gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK toplantımızın başlangıcında yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için gerekli titizlik ve özenin gösterilmesi için bir kez daha altını çizmiştir. Kullanılan dil, sabotajlara karşı son derece dikkat etmek gerekir. Provokasyonlara karşı dikkatliyiz. Bu konuda geniş ve derin tecrübemiz vardır. Bazı devletlerin, bölgedeki terörün sona ermemesi için, terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye'ye karşı çıkar elde etmeye çalışıp, birtakım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara teyakkuz halindeyiz.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşırken çok açık, şeffaf bir şekilde prensiplerimizi ifade ediyoruz. Doğrudan siyasi yalan diyeceğimiz bölgede terörün sona ermesini istemeyen devlet ve vekil güçlerin işine yarayan yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu söylemlerde bulunanların bir siyasetçi olarak daha dikkatli şekilde davranmalarında fayda vardır. Sonuç olarak verilen herhangi taviz yoktur. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığı zaman Türk, Kürt, Alevi, Sünni adı ne olursa olsun hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE HERHANGİ BİR PAZARLIK SÜRECİ YOK"

Halen MYK toplantısına girerken bazı siyasilerin devlet bütün bu süreçlerin karşılığında hangi tavizi verdi gibisinden konuştuklarını görüyoruz. Devletin niteliği ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık ve al ver süreci yoktur. Devletimizin değerleri bütün vatandaşlarımızı kapsayacak yüksek bir birikime sahiptir. Esas olan sorunlarımızın demokrasi ve siyaset yoluyla çözülmesidir.

Bu sorunların toplumsal hayatta ortaya çıkmış kimlik sorunları veya başka sorunlar olsun bunların çözümü daha çok demokrasi yoluyla gerçekleşebilecektir. Bazı çevrelerin şehit ailelerine dönük olarak yanlış söylemler kullandıklarını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk iftarını her zaman olduğu gibi şehit ailelerimizle ve gazilerimizle yaptı. Cenab-ı Allah'tan şehitlerimizi en büyük mükafatlarla mükafatlandırmasını niyaz ediyoruz.

"ŞEHİTLERİMİZİN FEDAKARLIĞININ BFARKINDAYIZ"

Şehitlerimizin fedakârlığının farkındayız, bunu başımızın, omuzlarımızın üzerinde taşıyoruz. Şehitlerimizin bu ülkede birlik, dirlik, hür ve bağımsız şekilde yaşayalım diye bize bıraktığı bu emanete, ülkemizin, milletimizin, devletimizin geleceğe en sağlam adımlarla yürümesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek en ufak adımın atılmayacağını net olarak ifade etmek isterim.

Anayasa değiştirecek, vatan, bayrak, milletin tanımı gibi asla kabul edemeyeceğimiz birtakım ifadelerde bulunuyor. Tek vatan, devlet, tek bayrak, tek millet ifadesi Türk, Arap, Çerkez, Arap, Sünni'nin geleceğidir. Bu birliği ve dirliği koruma çerçevesinde tarih bilincimize ve coğrafya şuurumuza ve bunun getirdiği büyük birikime güvenerek bu yolları yürüyoruz.

Türkiye'nin geçmişinde demokrasinin azaltılması, demokrasinin Kürt, başörtülü, Alevi kardeşlerimiz için, Türkiye'nin her kesimi için perdelerle, duvarlarla saklanarak demokrasinin milletten uzaklaştırılması, darbelerle sakatlanması, yanlış uygulamalar vatandaşlarımızın en temel hak ve hürriyetleri üzerinde büyük baskılar kurulmuştur. Başörtülü kızlarımızın üniversiteye girememesi, ana dilde konuşulmamasına kadar arka planda hem birtakım dış projelerin, içeride gerçekleştirilen faşistçe, tek yönlü, milletinden hukuku, demokrasiyi esirgeyen birtakım yaklaşımların da bu sonuçları doğurduğunu net bir şekilde görüyoruz.

"KARDEŞLİĞİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın birlikteliğinin, her zaman birlik, kardeşlik içinde yaşamayı, bölge halklarına dönük olarak doğru bir kardeşlik siyasetini mümkün kıldığını göstermiştir. Bunu Kürdün, Türkün, Alevi, Sünni'nin düşmanı istemez. Aramıza fitne sokmaya çalışanların yapmaya çalıştığı düşmanlık hepimizi hedef almaktadır. Yağmur herkesi bereketlendirir, güneş herkesi ısıtır. Yüksek demokrasi standartlarıyla çözemediğimiz bir mesele yoktur.

"SİLAHLARIN BIRAKILMASIYLA SONUCA HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Bugün de silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesiyle bu sonuca inşallah hep birlikte ulaşacağız. Sabotajlara karşı, birtakım sözlerin verilip tutulmamasına karşı tabii ki dikkatimizi koruyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephe güçlendirilmesi çağrısı, sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, bölgedeki şer şebekelerine karşı kardeşlik siyasetini desteklediğimizi gösteren etkili bir mesaj ortaya çıkarmıştır. Bu tarih bilincimizden süzülüp gelen, coğrafya şuurumuzun gereği olan gündemimize gelmiştir.

"HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Tabii ki dikkatle takip edilmesi gereken çeşitli provokasyonlara, sabotajlara karşı titiz olmamız gereken bir süreç. Birtakım yalan söylemlere karşı dediğimiz şudur; adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. ABD yönetimiyle AB arasındaki Ukrayna merkezli başlayan daha sonra NATO'yla ilgili gündeme sıçrayan bu tartışma; hatta yer yer belli konularda çatışma anlamına gelebilecek s öylemler, bugün için yeni bir durumun ortaya çıktığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bildiğimiz düzen sona ermiş gözüküyor.

Bu düzenin epey zamandır dikişleri sökülüyordu. Görevli kurumların etkisizliği, itibarsızlığı, etkinliğin olmaması uzun süredir tartışılıyordu. ABD yönetiminin Ukrayna- Rusya savaşını bitirmeyi arzu ettiği yöntemle AB'nin Ukrayna için güvenlik garantileri ya da Rusya ile mücadeleyi devam ettirme yaklaşımı arasında taktik bir ayrışma değil stratejik bir ayrışma diyebileceğimiz noktaya gelindiğini gösteriyor.

Türk ve İslam düşmanlığına yürüyen aşırı sağa karşı merkez sağ ve sol siyaset yeterli direnç gösteremedi. Aşırı sağın gündemine yaklaşmaya çalıştı. Bu aşırı sağı büyüttü. Bugün artık AFD Almanya'da ikinci parti durumuna gelmiştir. AB'nin değerler konusundaki bencilliği, ilkeler temelinde bir araya gelmeyi becerememesi, Türkiye'ye karşı uyguladığı ikiyüzlülük nettir.

Fasılların açılır, siz de ülke olarak bu fasıllarla ilgili mükellefiyetleri yerine getirirsiniz, bu fasıllar kapanır, yeni fasıllar açılır. Değerler konusunda iki yüzlülüğü yapanlar fasılların açılmasını bile engellediler. Türkiye ile müzakere etmeyi bile göze alamadılar. Aşırı sağ giderek yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi 'AB'nin yaşadığı tüm sorunlarının çözümü Türkiye'dedir'.

"TÜRKİYE HER ZAMAN GÜÇLÜ AVRUPA DEVLETİ OLMUŞTUR"

Türkiye tarih boyunca her zaman güçlü Avrupa devleti olmuştur. Avrupa demokrasileriyle iletişim kurabilen bir demokrasiye sahiptir. Bunun AB tarafından iyi değerlendirilmesi gerekirdi. Zannettiler ki içimize kapanarak kendi değerlerimizi koruyabiliriz. Sık sık söylediğimiz bir şey vardı; Avrupalılar güvenlik konularında Türkiye'yi hatırlıyorlar, gelin refahı bölüşelim, demokrasiyi büyütme konusunda aynı masada olalım deyince Türkiye'ye yer vermiyorlardı.

"AVRUPA'DA YİNE GÜNDEM TÜRKİYE OLMAYA BAŞLADI"

Avrupa'da şimdi yine gündem Türkiye olmaya başladı. Umarım sadece savunma meseleleriyle gündeme almazlar. Demokratik değerler, üst düzey diyalogların başlatılmasına kadar her konuda Türkiye ile net iletişim içerisine girerler. AB, siyasi kazanımlarını koruması için Türkiye ile işbirliği yapmaktan başka çözüm yolu yoktur. Son Ukrayna zirvesinde bile AB tam kadro yer alamadı. Bazı AB ülkeleri katılmadı. AB içine düştüğü teknokrasiden demokratik siyasetin gereklerini yapmaya geçemiyor. Bu teknokrasi demokrasiyi boğuyor. Avrupa'nın gerçek küresel güç olmasının yolu sadece ve sadece Türkiye ile işbirliği yapmasıyla mümkündür.

ABD'nin NATO'daki, Ukrayna'daki harcamaların gündeme getirmesi konusunda 'savunma harcamalarını artıralım' diyorlar. Büyük bir silahlanma yarışından bahsediyorlar. Bunlar çözüm değildir. Doğru diplomasi, siyasi değerler üzerine oturmuş güvenlik mimarisi bunu mümkün kılacaktır. Türkiye ile doğru bir ilişki kurabilirlerse bu krizi aşmaları için önemli bir aşamayı geçmiş oluruz."

SORULAR VE YANITLAR

(CHP lideri Özel'in açıklamaları) Genel olarak CHP'nin bu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklama dahil olmak üzere büyük oranda bir titizlik, dikkat görüyoruz. Tabii ki temkinli olunacaktır. Sürecin bundan sonrasına dönük olarak hassasiyetler ifade edilecektir. Sonraki aşamalara dönük olarak birtakım yaklaşımlar ortaya konulacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini karşısına alan bir tutum içerisine kimse girmemelidir. Genel olarak ortaya konulan silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesiyle ilgili genel olarak bir sağduyu görüyoruz.

Bir kısmı maalesef dönüyor devlete hükümete 'Bu sürecin karşısında ne verdiniz?' diyor. Bunu söyledik, bu süreç bir al ver meselesi değil. Birileri devlete şartlar dayatmaya kalkıyor hukuk ve siyaset alanında. Bu iki yaklaşımı dışarıda tutuyoruz. Bu iki yaklaşım doğru değil. O sebeple Özgür Bey'in ilk yaptıkları yazılı açıklama gayet dengeli ve sağduyulu gözüküyordu. 24 saat içinde başka söylemler gelmeye başladı. CHP'nin de bu konunu çözümüyle ilgili yayınladığı raporlar, ileri ifadeler ve öneriler vardı. Bunu geçmişte tartıştık. Sayın Özel'in AYM'den, Yargıtay'dan üyeler, yüksek yargıçlar bu konuyu çalışıyor gibisinden verdiği bilgi doğru değil. 1 ay içerisinde bir şey görüyorum. Özgür Bey mümkün olduğu kadar dikkatli konuşmaya çalışıyordu. 1-1,3 aylık süreçte TSK'da komuta kademesinde, komutanlarımızın ismini vererek hedef aldığında, bu bilgiye nasıl ulaştığı konusunda 'Ben duydum, bana söylediler' diyordu. Böyle bir çerçeve olmaz. En basit akıl yürütme şunu söylüyor; geçmişte orduda yer almış, daha sonra emekli olmuş ve şu anda CHP'de görev yapan birilerinin sayın Özel'e dedikodu aktardığı, onun da bilgi zannettiği ortaya çıkıyor. Bunu dış politikayla ilgili olarak da yaşadık. 'Ben duydum' diyordu. Muhtemelen emekli diplomatların CHP'de görev yaparken ürettikleri bir şey. Bu şekilde politika olmaz.

Böyle bir çalışma düzeni yoktur. Bu büyük meseleler, Türkiye'nin terörden kurtarılması, belli demokratikleşme meseleleri, belli reformlar herkesin meselesidir. Bu durumlarda buna katkı sağlamak, tabii ki doğru eleştiri yoluyla büyük katkı sağlanır, buna ihtiyaç da vardır. Farklı bakış açılarıyla konuşmak da her zaman değerlidir. Anlamlı cümle, iyi analiz olduğu zaman biz de kulağımızı kabartıyoruz. Örneğin bütçe görüşmeleri sırasında isimlerini vermeyeceğim, muhalefet partilerinden iki arkadaşımız, belli meselelerde farklı bakış açısı ortaya koymuştu. Kendilerini aradım ve sordum. Not aldık ve onlar üzerinde çalıştık.

TSK'nın komuta kademesi hedef alınırken bir komutanla ilgili 'Sizin kimin altını oymaya çalıştığınızı biliyorum' deniyor. Bunlar dedikodular. Bunlar siyasetin alfabesi temelinde hassas olması gereken yaklaşımlardır. CHP'nin terörsüz Türkiye hedefine yapacağı katkı da çok önemlidir. Bunun doğru bir üslupla yapılması son derece önemlidir."





(Özel'in ABD Başkanı Trump ile ilgili açıklamaları) Sayın Özgür Özel'in dış politika konularında sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği konularda şöyle bir şey görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzlerce, binlerce diplomasiyi yürütmüş, güvenli arabulucu, krizler konusunda güvenilir çözümler üreten lider olarak temayüz etmiştir. Sayın Özel'in şimdiye kadar yürüttüğü uluslararası diplomatik bir girişim yoktur. O kliple ilgili olarak, sayın Cumhurbaşkanımızın hangi sözleri söylemesi, hangi sözleri söylememesinin değerlendirmesi konusunda orası Özgür Özel'in bildiği tanışık alan değil. Cumhurbaşkanımız hangi cümleyi ne zaman söyleyeceğini biliyor. Sizin şu anda muhatap olduğunuz şey, uluslararası ilişkiler hiç değil. Sizin muhatap olduğunuz konu CHP'deki krizlerle ilgili konular. Cumhurbaşkanımızın ne zaman hangi tavrı koyacağı zaman içinde görülecektir. Muhatapları zaten bunu en iyi şekilde bilmektedir. Hiç kimsenin cesaret edemediği, herkesin temkinli yaptığı dönemlerde 'Dünya 5'ten büyüktür' dediği zaman biz BM salonundaydık. İnsanlar buna alıştı. Bu ilk söylendiğinde salonda soğuk duş etkisi yaratmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomaside hangi vitesi ne zaman kullanacağı dünyada en iyi bilen liderdir.

(Trump-Zelenskiy tartışması) O görüşmeyle ilgili sosyal medyada değişik yaklaşımlar üretiliyor. Devletler arasında eşit ilişki kurulmalıdır. Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmelidir. Devlet başkanları arasında eşit ilişki, diplomatik nezakete uygun bir ilişki olmalıdır. Masa asla devrilmemelidir. Kişileri masaya devirecek konuma getirmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları ifade etmiştir. İşler iyi gittiği zaman diplomasi vardır. Kriz olduğu zaman diplomasiye ihtiyaç vardır. İşler iyi gittiğinde muhabbet edersiniz. Bir yerde kriz ve sorun varsa o zaman diplomasiye ihtiyaç oluyor. Şu anda maalesef diplomasiye en çok ihtiyaç duyulan durum var. Çünkü çok kriz var. Dünyada büyük diplomasi ekolleri vardır. Bunlardan birisi de Türk diplomasisi ekolüdür. Dünyadaki 5-6 ekolden bir tanesidir Türk diplomatların yeteneği. Bu yetenek çeşitli krizlerde çözümler üretmiştir. Somali'den tutun da diğer konulara kadar dünyanın uzak coğrafyalarında sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl takdir edildiğini görüyorsunuz. Biz diplomasi yönüyle meselelerin çözülmesinin altını çizdik. Sahneyi gördük, herkes diplomasi masasına dönmeli, göz hizasında eşit ve egemen bu meseleleri konuşmalıdır."

"SEÇİMLE İLGİLİ TARİH VE GÜNDEM YOK"

"MYK'nın ve MKYK'nın seçimle ilgili belirlediği bir tarih ve gündem yok. Arkadaşlarımız sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, onun büyük birikiminin Türkiye için paha biçilmez olduğunu biliyorlar. O sebeple sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesiyle ilgili güzel temennileri dile getiriyorlar. Ama kurumsal olarak seçim gündemi ve tarihi yoktur. Hükümet işin başındadır. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca Türkiye ve bölge meselelerin çözümü için kapsamlı ve geniş bir ajandamız var. Seçim meselesi ne MYK ne de MKYK'da konuşmadık.

Çok sayıda talep var ama iki ilkemiz var. Ahlaki ve siyasi açıdan ortaya koyulan ilkeler. Bu ilkeler çerçevesinde Türkiye Yüzyılı'na destek vermek isteyen arkadaşlara kapımız açık. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bahsettiğim konularla ilgili olarak size bilgi vermeye devam edeceğim. Sorular değiştikçe cevaplarımızı sizinle paylaşacağımız. Bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz, hepsine hayırlı iftarlar diliyoruz."