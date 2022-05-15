AK Parti Sözcüsü Çelik : "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik : "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır"

15.05.2022 01:05
AK Parti Sözcüsü Çelik : "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözleri hakkında, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın sözleri hakkında, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup başkanvekili Cahit Özkan'ın bir youtube kanalında sarf ettiği sözler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözcü Çelik açıklamasında, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Birleşik Arap Emirlikleri, Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik : 'Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır' - Son Dakika


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