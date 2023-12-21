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AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Takvimde bir esneme olabilir. Bir revizyon yapabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

21.12.2023 - 19:54,  Güncelleme: 20:08
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Yerel seçim çalışmaları ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Takvimde bir esneme olabilir. Bir revizyon yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI

21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırdı. AK Parti'nin özellikle İstanbul'daki adayının kim olacağı merak edilirken, parti sözcüsünden açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ilde çalışmaların tamamlandığını, aday açıklama takviminde esneme olabileceğini belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: 10 İLDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Çelik şunları söyledi: "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Buraya davet ediliyorlar ve istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Takvimde bir esneme olabilir. Açıklama ile ilgili bir revizyon yapabiliriz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE İLE İLGİLİ TEMASLARI SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP: SOKAK AĞZI DENİLEN BİR ÜSLUP

CHP Genel Başkanı'nın MSB Bakanı ile ilgili sözleri kınanacak ifadeler. Son derece yakışıksız. CHP köklü bir parti. Kendileri bundan bahsederken Cumhuriyetle özdeşlik kurarlar. CHP'de üslubun buraya gelmesi CHP'ni destekleyenlerinde doğru bulmadığı bir üslup. Sokak ağzı denilen bir üslup. TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Buna karşı durum olursa derhal cezalandırılır. Atatürk TSK'nın ebedi komutanıdır. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz. Gruplaşmalar olduğu şeklinde iddialar oluyor. TSK bir bütün emir komuta içinde hareket ediyor. Dışına çıkanlara izin verilmez. 'Aklınızı başınıza alın' gibi üslup yakışıksızdır. Bu üslup sahibinin alnına yapışır. CHP Genel Başkanının anlamadığı konularda konuşmaması gerekir. Önce parti içi meselelerini halletsinler.

AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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