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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler"

29.11.2021 13:18
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler. Nereden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun" dedi.

Türkiye karşıtı haberleriyle sık sık gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldığı haberi büyük tepki toplamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.

Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız' diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar.

Nereden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz' çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun." - ANKARA

Deutsche Welle, Ömer Çelik, AK Parti, Alman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler" - Son Dakika
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