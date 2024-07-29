AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik ama gelmedi. Bizden özür dilemeli." çıkışının yankıları sürerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni açıklama geldi. Abbas'ın sağlık sorunlarını öne sürerek gelmediğini söyleyen Çelik, "Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş." ifadelerini kullandı.

29.07.2024 19:47  Güncelleme: 20:04
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olası Türkiye ziyaretiyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Abbas'ın sağlık sorunlarını öne sürerek Türkiye'ye gelmediğini söyledi. Çelik, "Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN "MAHMUD ABBAS" AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet etmelerine rağmen gelmediğini söylemesiyle ilgili konuşan Ömer Çelik, Abbas'ın başka bir tarihte geleceğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"BAŞKA TARİHTE GELECEKMİŞ"

Çelik, "Bir diğer gündem konusu Sayın Abbas ile ilgili ortaya koyulan tutumlar. Haftalar önce biz uçakta Netanyahu'nun davet edildiği Cumhurbaşkanımıza bildirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas'ı Meclis'e davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu siyasi partilerdeki çağrılardan haftalar evvel bu Ankara'dan İstanbul'a uçarken Sayın Cumhurbaşkanımız davet edilmesini söyledi. Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş. Sayın Abbas sağlık sorunlarını öne sürdü." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABBAS KUSURA BAKMASIN, BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Abbas'ın Türkiye'ye gelmemesiyle ilgili şunları söylemişti: "Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Nuri Varol: bizde yedik. 40 4 Yanıtla
    Harun Çelik: İster ye ister yeme adam seninle görüşmek istemiyor zorlamı 0 0
  • Harun Çelik: İkinci esed olayı adamda biliyor sn Erdoğan neye burnunu soksa mahvediyor özetle işlerimize karışmayın diyor anlamak çok zor değil 25 11 Yanıtla
  • ferhat eser: yolcudur abbas bağlasan durmaz 22 4 Yanıtla
  • Oyun Oyna: Abbasın kafası karışık 21 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: vallaha askeri mudehale yapamiyorsak susmak en mantiklisi. burnumuzu nere soksak adamlar iyice batiyor 17 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çokda önemli değil gelmesede olur 15 3 Yanıtla
  • Osman A: Amma nazlandı buda yaaaa.Niye peşinden koşuyosunuz.Gelmezse gelmesin. 14 4 Yanıtla
  • Ateş: Ya gelmesin,bırakın koşmayın şu nazlının peşinden.İlla gelsin diye niye kendinizi parçalıyosunuz. 13 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Demekki öyle 5 1 Yanıtla
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