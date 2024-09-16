AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk" - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası yaptığı açıklamada, darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: 19 kez defa değiştirildi. Tabiri caizse yamalı bir bohçaya döndü. Net bir şekilde, sivil bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır.

16.09.2024 18:13  Güncelleme: 18:52
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı 2 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, sivil anayasa çalışmalarıyla ilgili "Bir sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur" dedi. Çelik ilk 4 madde ile tartışmanın söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

"NET BİR ŞEKİLDE, SİVİL BİR ANAYASAYA TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VARDIR"

Ömer Çelik, 12 Eylül darbesinin en büyük zararlarından birinin yapılan anayasayla Türkiye'de sivil siyasetin ve demokrasinin gasp edilmesi olduğunu ifade etti. Darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Net bir şekilde, sivil bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 19 kez defa değiştirildi... Tabiri caizse yamalı bir bohçaya döndü. Gelinen nokta gösteriyor ki kendi içinde bütünlüğü olan entegre ve sivil bir gözle yapılmış, milli iradeyi, anayasal düzeni, özgürlükleri korumak, temel hak ve hürriyetleri geliştirmek, Türkiye'yi önümüzdeki yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak sadelikte ve dinamizmde bir sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. En önemlisi de bunun gelecek nesillere bir borcumuz olmasıdır."

"BU ANAYASADAN KURTULMAK GEREKTİĞİ AÇIKTIR"

Çelik, demokrasi konusundaki samimiyetlerden birinin anayasa sürecine destek vermekle ilgili olduğunu dile getirdi. Bütün kesimlerin bu anayasanın değişmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini belirten Çelik, "Çeşitli zamanlarda bu süreçlerin içinde bulunduk ama sistemi kilitleyen birtakım tutumların, aslında çeşitli yerlerde taktik manevralar gibi öne sürülerek stratejik düzeyde anayasa değişimini engellemek üzere işlevselleştirildiğini gördük. Türkiye'yi, lafzıyla ruhuyla halen darbe süreçlerini taşıyan bu anayasadan kurtarmak gerektiği açıktır. Sivil anayasanın yapılması, bugün siyaset yapan, yönetici, akademisyen olan, herhangi bir görevde olan herkesin gelecek nesillere borcudur." diye konuştu.

"İLK 4 MADDE İLE TARTIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sözcü Çelik sivil anayasa ile ilgili açıklamalarında ilk 4 maddenin tartışılmasının söz konusu olmadının altını çizerek şunları kaydetti: İlk 4 madde ile bir tartışmamız yoktur. Daha önce de soruldu, sivil bir anayasa istiyoruz, darbe anayasasından kurtulmak ve milli iradeyi teşkil eden anayasa istiyoruz ama ilk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu değildir.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan notlar şöyle oldu:

AYŞENUR EZGİ'NİN CENAZESİNDE ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇIKIŞI

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'ye cenaze töreninde kendisine mikrofon verilmediği için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir diyaloğa girmişti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de "Özgür Bey keşke bu şekildeki bir konuşmayı şehidin babasının yanında yapmasaydı, cenazede yapmasaydı. Cenaze adabına uygun bir şekilde davranılsaydı." dedi. Çelik, Özel'in hata yaptığını, Eygi'nin fedakarlığını ideolojiye indirgediğini ifade etti.

"BU CENAZE ADABIYLA DA UYUŞMAZ"

Cenazelerin, siyasi partilerin nutuk atacağı yer olmadığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Orada sembolik olarak devleti temsil eden en üst makam cenazeye katılanlar adına oradaki duygu ve düşünceleri paylaşıyor. Katılanlarla ve orada yayın yapıldığı için milletimizle. Orada da devleti temsil eden en üst makam, Meclis Başkanlığı makamı. Dolayısıyla Meclis Başkanımız orada hem cenazeye katılma hassasiyeti gösterenlerle ilgili olarak herhangi bir siyasi indirgeme içerisine girmeden, herhangi bir siyasi taraflılık içine girmeden, siyaseten de kimseyi hedef almadan tamamen Ayşenur'un insanlık vicdanının ve insani değerlerin safında bir konuşma gerçekleştiriyor. Burada tutup da bütün siyasi partilerin tek tek söz aldığı bir duruma çevirmek, Özgür Bey'in talebi o. Bu cenaze adabıyla da uyuşmaz."

"SEÇİM, ZAMANINDA YAPILDIĞI ZAMAN ACABA CHP'NİN GENEL BAŞKANI KİM OLACAK?"

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, erken seçime ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine Ömer Çelik, Özel'in, daha önce "erken seçim talebi olmayacağı", "belediyelerde çok hizmetler yaparak biz, bize verilen ödünç oyları hak etmeye çalışacağız" yönünde değerlendirmelerinin bulunduğunu söyledi.

Çelik, "Özgür Bey kamuoyu önünde yaptığı ve kendisini bağlayan bu açıklamayı niye değiştirdi? Bunun cevabını, bu cümlenin içinde aramak lazım. Demek ki kendilerine ödünç olarak verildiğini düşünen oyları belediyelerde yaptıkları hizmetlerle hak etmediklerini, onlara gereken karşılığı veremediklerini ve bu sonucu alamadıklarının ifadesidir bu. Yani Özgür Bey'in her erken seçim çağrısının altındaki altyazıyı okumak lazım." diye konuştu.

Toplumda, CHP'nin, toplumun herhangi bir meselesini çözeceğine dair en ufak bir kanaat bulunmadığını söyleyen Çelik, "Seçim, zamanında yapılacaktır. Erken seçim yoktur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından gündem şudur: Seçim zamanında yapılacak; seçim, zamanında yapıldığı zaman acaba CHP'nin genel başkanı kim olacak? Tartışma bundan ibarettir." dedi.

AK Parti\'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"

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Son Dakika Politika AK Parti'de gündem sivil anayasa! 'Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tuci:
    Defolun gidin 91 23 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Botoxlu omer celik 87 17 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sütte leke bunlarda bırsey yok herseyı sız bılır sız yaparsınıx ama hatasız kul olmaz 67 12 Yanıtla
  • Ziya Öner:
    O erken seçim ya-pı-la-cak NOKTAAAA. 47 9 Yanıtla
  • bedir arslan:
    bizim oğlan bina okur döner yine okur değişen bir şey yok 44 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    alan almış satan satmış ilerde ne olur bilemem 33 5 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Mevcut anayasa ile ne istiyorsunuz da yapamıyorsunuz acaba ? Ya da bu milletin hangi ihtiyacını karşılamıyor bu yürürlükteki anayasa 10 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    size dilekce bile yazdirilmaz 9 0 Yanıtla
  • Ali Topatan:
    Bu nasıl bşlık 6 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Tek ihtiyaç muhafazakar olmayan bir gerçek ekonomist dürüst laik milliyetçi lider.. 0 0 Yanıtla
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