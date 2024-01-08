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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camii'nde imam ve cemaatten bir kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, ''İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz'' dedi.

08.01.2024 - 22:40,  Güncelleme: 22:45
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatih Camii'nde imama ve bir kişi daha yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz

ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, şunları şöyledi: İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik.

Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
YORUMLAR (7)
  • Bulent Cebeci: hükümetin gündemi değiştirme çabaları ama seçim yaklaşıyor son 82 gün Yanıtla 21 42
  • Ömer Özen: edevlette emekli maaslari guncellenmis tum emeklilerimize hayirli olsun yuzde otuz yedi olatak ek odemeler yukselmiş emekli odemelerinde bakın Yanıtla 18 18
  • Kalemdar: Kan davalı iki köy hariçten düşman saldırısına karşı beraber omumuz omuza mukavemet eder. Hassas bir zamanda, fitnelerin ve be belalarin ve müthiş hadisatin tazyîki hengaminda en mühim farz vazifemiz ittihadimiz birlik ve beraberligimizdir. Yanıtla 17 4
  • Özcan Kuvan: Birileri bir yerlerde düğmeye bastı demekki karıştıracaklar ülkeyi Allah yardımcımız olsun. Hayra alamet işler değil bunlar. Yanıtla 5 0
  • özcan özdemir: öyle bişi yok memur emeklisiyse olabilir yoksa işçi bagkur da hiç güncelleme yok 2 0
  • Ömer Özen: edevlet Calisma hayatim emekli 4a emekli odeme bilgilerinde ek odemeye bak yalan mı atıcaz gecen ayki ek odeme biliyosan bu ay zamli olarak gözüküyor 0 0
  • Ercan Aral : Arkasında kimler düğmeye basmişsa,hemen gereken yapılmalı. Yanıtla 0 0

Ömer Çelik, AK Parti, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz - Son Dakika


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