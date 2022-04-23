AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Bu, ahlaksız bir tekliftir - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Bu, ahlaksız bir tekliftir

23.04.2022 19:10
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Bu, ahlaksız bir tekliftir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Garo Paylan'ın 1915 olaylarının sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vermesine sert sözlerle karşı çıktı. Çelik, "1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekil Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Bunun üzerine AK Parti'den konuya ilişkin sert tepki geldi.

"BU AHLAKSIZ BİR TEKLİFTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi.

"HİÇ KİMSE SOYKIRIM İFİTİRASI ATAMAZ"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; "Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Bu, ahlaksız bir tekliftir

SOYKIRIM İFTİRASINI ATANLAR YÜZLEŞMEDEN KAÇMIŞTIR

Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır."

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Bu, ahlaksız bir tekliftir - Son Dakika


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