AK Parti'den Aynur Doğan çıkışı: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez - Son Dakika
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AK Parti'den Aynur Doğan çıkışı: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez

30.05.2022 20:24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde tartışma konusu olan şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptaline ilişkin konuştu. Çelik, "Terör propagandası anlamına gelen konser görüntüsü altındaki faaliyetlere izin verilemez." dedi. Melek Mosso'nun iptal edilen konserine de değinen Çelik, sanatçının Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Son günlerde tartışma konusu olan konser iptallerine de değinen Çelik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TERÖRE DESTEK OLAN KONSERLERE İZİN VERİLEMEZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Aynur Doğan'ın Derince'de yapılacak konserinin Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi ile ilgili "Gerekçesini bilemem ancak terör propagandası anlamına gelen konser görüntüsü altındaki faaliyetlere izin verilemez." dedi.

"MELEK MOSSO BEYOĞLU'NDA SAHNE ALACAK"

Melek Mosso konserine de değinen Çelik "Ancak yasaklanan bir sanatçıdan bahsediliyor. O sanatçımız Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacak. Kültür Turizm Bakanlığımız Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivali gibi iki büyük festivale başladı. Başkentte yaklaşık 6 bin sanatçı vatandaşlarımızla buluşacak. Binlerce faaliyet söz konusu olacak. Bu yasaklanan sanatçımız buluşacak vatandaşlarımızla." ifadelerine yer verdi.

"KÜRTÇE'YE KARŞI BİR TUTUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci bir propaganda yapılıyor. 'Kürtçe yasaklanıyor' iddiası var böyle bir şey olamaz. Resmi dilimiz Türkçe'dir. Onun dışında milletimizin kullandığı her bir dil kültürel mirastır. Bir dil ya da hayat tarzının yasaklanması söz konusu değil. Bütün bu yasakları biz kaldırdık. Kürtçe'ye karşı bir tutum söz konusu değildir. Sanata ve sanatçıya karşı bir tutum da söz konusu olamaz."

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Son Dakika Politika AK Parti'den Aynur Doğan çıkışı: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez - Son Dakika


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