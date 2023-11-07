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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel yorumu: Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, biz orada bir değişiklik göremedik - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel yorumu: Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, biz orada bir değişiklik göremedik

Son Güncelleme: 07.11.2023 18:23

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel hakkında konuşan Çelik, ''Yeni göreve gelenleri tebrik ediyoruz. Ama biz orada bir değişiklik görmedik. Aynı söylemler tekrar ediyor. Türkiye'de siyasal değişimi taşıyan parti yine AK Parti'dir. Türkiye'de siyasal değişim ihtiyacını gerçekleştiren kadrolar Cumhur İttifakı kadrolarıdır. Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, orada sadece bir koltuk değişimi olmuştur'' açıklamalarında bulundu.

CHP'de genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel'in oturmasıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni göreve gelenleri tebrik ediyoruz. Ama biz orada bir değişiklik görmedik. Aynı söylemler tekrar ediyor" açıklamalarında bulundu.

MKYK TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Ömer Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, CHP'de Kemal Kılıçdaroğluna karşı genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel hakkındaki bir soruya da yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel yorumu: Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, biz orada bir bir değişiklik göremedik

"AYNI SÖYLEMLER TEKRAR EDİYOR"

Çelik şunları söyledi: "Yeni göreve gelenleri tebrik ediyoruz. Ama biz orada bir değişiklik görmedik. Aynı söylemler tekrar ediyor. Türkiye'de siyasal değişimi taşıyan parti yine AK Parti'dir.

BİZİM GÖRDÜĞÜMÜZ CHP, AYNI CHP"

Türkiye'de siyasal değişim ihtiyacını gerçekleştiren kadrolar Cumhur İttifakı kadrolarıdır. Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, orada sadece bir koltuk değişimi olmuştur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Çelik, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel yorumu: Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, biz orada bir değişiklik göremedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel yorumu: Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, biz orada bir değişiklik göremedik - Son Dakika
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