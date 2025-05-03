AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Dostumuzu kaybettik - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Dostumuzu kaybettik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Dostumuzu kaybettik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik vefat eden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Dostumuzu kaybettik diyen Çelik, ''Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağolsun'' dedi.

03.05.2025 17:32
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18 gün yaşam mücadelesi veren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Önder'in vefatı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Dostumuzu kaybettik

"Dostumuzu kaybettik" diyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini "Terörsüz Türkiye" hedefi için seferber etti.Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağolsun."

Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Dostumuzu kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Karadogan:
    Ne dostundan bahsediyorsun siyaset böyle bir oyun işte milleti kandırmayın pkk dan dost olmaz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. 10 3 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Türkçülük günümüz kutlu olsun 8 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Bunların yüzü keçe olmuş, daha düne kadar terörist diyorlardı, şimdi dostlarını kaybetmişler, şehitlerin kemikkeri, geride kalanların vicdazları sızlıyo, 6 1 Yanıtla
  • 032725:
    Birde sizi ülkece, kaybetsek. 4 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    bayrakları yarıya indirip 1 gunluk yas ilan edin. teroristbasıda topraga verilirken orda bulunsun. terorsuz TÜRKİYE. hey yavrum hey. 6 1 Yanıtla
  • ali aydın:
    Sırrı Süreyya Önder i severdim çok renkli bir kişilikti Allah rahmet eylesin...Ömer Çelik sana şöyle bir bakıyorum inceliyorum yine bakıyorum şu siluetini inceliyorum...Cok komiksin sen 5 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Dostunuz olduğuna göre şehit aileleri düsman oluyor bu durumda..bizde şehit verdik askerde ...o ana tırnaklariyla mezarını kazıyarak evlat acısıyla yanıp kavruldu..yıllarca psikolojik tedavi gördü...yıllarca dışarıya çıkamadı.... diğer evladının düğününe gidemedi.....utanmadan birde dost kelimesini kullanıyorlar ... nankörler 5 0 Yanıtla
  • 205622:
    çıkmış saray soytarisi yine 3 1 Yanıtla
  • Yl170707:
    dostunuz olduğunu biliyorduk da bunu ak koyunlara anlatamadık 2 0 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    PKK sevicielrr 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı: Dostumuzu kaybettik - Son Dakika
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