AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'de mezhepsel provokasyonlar planlanıyor. Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz. Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz, kabul etmeyiz" dedi. Çelik, saldırıların arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettiklerini de söyledi.

09.03.2025 16:41  Güncelleme: 17:11
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin kalesi olarak nitelendirilen sahil Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"SURİYE'NİN UYDU DEVLETİ HALİNE GETİRME FAALİYETLERİNİ REDDEDİYORUZ"

"Suriye'de Esad'ın başlattığı katliamlarla ortaya çıkan tabloya Cumhurbaşkanımız Suriye'nin güvenliği temelindeki yaklaşımla yaklaşmış ve Baas katliamlarının daha çok duyurulması için en kararlı ve yüksek ses cumhurbaşkanımızdan gelmişti. Lazkiye'de ortaya çıkan, Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının Suriye'nin birliğine dönük terörist saldırıdır. En önemli şiarımız Suriye tüm Suriyelilerindir şiarıdır. Suriye'nin uydu devleti haline getirme faaliyetlerini reddediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunuyoruz. Suriye'nin milli birliğini sonuna kadar savunuyoruz. Sorunların birkaç ayda çözülmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere kapsayıcı bir yönetimin ortaya çıkmasıdır. Suriye halkının tamamının temsil edildiği bir yönetimdir. Suriye halkı özgür bir hayat istiyor.

"SALDIRILARIN ARKASINDAKİ ODAĞIN NE OLABİLECEĞİNİ HEMEN TESPİT ETTİK"

Birtakım provokasyonlar ortaya çıktı sivil kayıplar ortaya çıktı. Bir mezhepçi kışkırtma olarak yansıtılmaya çalışıldığını duyuyoruz. Biz ilk duyduğumuzda arkadaşlarımızla toplantı halindeydi. 30 saniye içerisinde Suriye hükümetine karşı terörist saldırıyı gerçekleştiren grubu duyduğumuzda bunun arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettik. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kurumları sahadaki her gelişmeye hakimdir. Esad rejiminin kalıntısı olan birtakım güçlerdir. Sosyal medyada kullanılan dil özenli olmalı. Bu bir Nusayri isyanıdır şekilde dil kullanılması yanlıştır. Biz bütün grupların terörle yan yana anılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gruplara kardeşlik siyaseti ile yaklaşıyoruz. Esad'ın katliamları Nusayrilere mal edilemez. DEAŞ katliamları da Sünnilere mal edilemez. YPG terör örgütünün katliamları Kürtlere mal edilemez.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz

"TERÖRİSTİN MEZHEBİ OLMAZ, TERÖRİST TERÖRİSTTİR"

İslam barış dinidir. İslamla terör kelimesinin yan yana gelmemesi gerekir. Gerek ülkemizdeki muhalefet partilerinden sunni terörist, dürzi terörist gibi ifadeleri kesinlikle kullanmaması gerekir. Terörist teröristtir. Ülkemizdeki vatandaşlarımızın gerekse bölgemizdeki insanların mezhep aidiyetleri son derece saygı değerdir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın kendisini şu mezhebindenim diye adlandırması doğaldır ancak siyasal mezhepçilik zehirdir. 14 Mayıs-28 Mayıs seçimleri sürecinde o zaman da ifade ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisini tanımlarken mezhebi bir ifade kullanmasının, mezhep kimliklerinin siyasete taşınması açısından ne kadar sakıncalı olduğunu değişik vesilelerle ifade ettik.

"HİÇBİR SİVİLİN HEDEF ALINMASINI KABUL ETMEYİZ"

Muhalefet tarafından hükümetimize, partimize ve Cumhur İttifakına dönük bazı eleştiriler yapılıyor. Sivil kayıplarla ilgili olarak bir insanı hassasiyet vurgulanıyor. Hiçbir sivilin hedef alınmasını kabul etmeyiz. Suriye yönetiminin terörle mücadele ederken güvenlik güçlerini siviller konusunda daha hassas davranmaya uyarmaya dönük yaklaşımlarının son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Asimetrik birtakım grupların, bir takım abartılı yaklaşımlar sergileyerek sivillere zarar verenlerin mutlaka gereken şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar olaylar başladığından beri Suriye yönetiminin Cumhurbaşkanı bu konuda yaptıklarının terörle mücadele olduğunu, sivillere hedef almaların hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini net bir şekilde kabul etmiştir. Etnik kimliği ne olursa olsun bütün siviller konusunda hassasiyetimiz en üst seviyededir. Birileri çıkmışlar grupların korunmasına dönük uluslararası müdahale istiyorlar."

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten \'Suriye\' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • AHMET YILMAZ:
    Hasktr saray soytarisi 65 53 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ORTA DOĞUDA KANIN ŞÎDDETÎN GÖZ YAŞININ KAOSUN TERÖRISTLERÎN VAR OLUŞUNUN SEBEBÎ SÜNNÎ TERÖRISTLERE DESTEK VEREN ERDOGANDIR 45 51 Yanıtla
  • ender3316:
    kesin CHP var dıcek }}}}} 20 24 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Keşke ülkedeki cemaatleri kontrol altına alsaydız, bunlar gelecek için hazır bomba gibi, üyeleri sosyal medyada sürekli kışkırtıcı konuşmalar yapıyorlar 35 6 Yanıtla
  • 205622:
    hep siz bilirsiniz zaten badem bıyıklılar sonra kandirildik der cikarsiniz 20 13 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    sizi kim takar vize ile suriyeyi ziyaret ediyoruz rezillik 13 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    size htş terör örgütüdür demiştik değilmi ömerrr o bataklık sizide çeker söylim 9 0 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Bilirsiniz tabi dağda kaç terörist var anuda biliyordunuz. 7 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    biliyorsanız meşhur sihalari ihalari togg lari salin üstlerine biz zaten yaşayan ölüyüz önemli değil savaş olsun 6 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    kolpa 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Suriye' açıklaması: Arkasında kimler var biliyoruz - Son Dakika
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