AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yoktur. Bir al ver süreci yoktur. Herhangi bir müzakere yoktur. Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır" açıklamasında bulundu.

15.03.2025 22:34
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AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Yalova İl Başkanlığı Vefa İftarı'na katıldı. Altan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar sonrasında konuşma yapan Çelik, Türkiye ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ülke ve bölge için ne kadar büyük kıymet ifade ettiğinin bir kere daha görüldüğünü belirtti.

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hamlelerinin ardından başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla boyut kazanan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE BÜYÜK BİR İRADEYLE YÜRÜYORUZ"

"Şimdi de terörsüz Türkiye diyoruz. Türkiye'yi terör belasından kurtarmak için Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek irade Türkiye'yi 50 yıllık terör belasından kurtarmak için, Türkiye'nin önüne yepyeni pencereler açmaktadır" diyen Çelik, "Bu Kürt kardeşlerimiz üzerindeki terör vesayetinin kaldırılması, her şeyin demokrasiyle, siyasetin imkanları içinde çözülmesi için de büyük bir fırsat oluşturacaktır. Vesayetin en karanlık dönemlerinde Cumhurbaşkanımız 2006'da, 2005'te Diyarbakır'a giderek 'Türkiye'nin bütün meseleleri, başörtüsü meselesi benim meselemdir.

Kürt meselesi menim meselemdir' diyerek o zaman ki vesayet odaklarına karşı en güçlü mesajı vermiştir. İşte o günden bugüne teşkilatlarımızın sarsılmaz birlikteliği, gücü, kuvveti sayesinde karşımızdaki bütün şer şebekelerini alt ettik. Şimdi Türkiye Yüzyılı'ndayız ve Türkiye Yüzyılı'nda, terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmek için büyük bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PAZARLIK İDDİALARINA YANIT

Çelik ayrıca terörsüz Türkiye süreci için yapılan hamlelerde pazarlık yapıldığı iddialarına ilişkin de konuştu. Çelik, "Zaman zaman bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlarla ilgili daha önce ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yoktur. Bir al ver süreci yoktur. Herhangi bir müzakere yoktur. Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun için de kararlı bir şekilde bunların gerçekleşmesi için yolumuza devam edeceğiz ve önümüzü açmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Diyarbakır, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 205622:
    at yalanı S... inanani 29 6 Yanıtla
  • 205622:
    Türkiye yüzyılı dieye diye milleti açlığa mahkum ettiniz ne yuzyilmis be 23 sene oldu çeyrek asir 21 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    merak ettimiz olay su 3-5 ay once ankara eylem yapan pkk ne olduda aniden silah birakiyor ? 16 0 Yanıtla
  • 205622:
    asrın kurucu lideri apo mu oldu şimdi ne tatlıymış koltuk 8 0 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    20 yıl sonrami aklınıza geldi, cok değil iki ay önce o kirli agizlardan muhalefete demedik bırakmiyordunuz teröristlerle isbirligi yapıyor diye üstelikte montaj videolarla iftiralar atarak, bu millet hesabı kesecek size Allah'ın izniyle, tarihin cöplugunde yerinizi alacaksinız 5 1 Yanıtla
  • 205622:
    23 yıldır iktidarda siniz ne eğitim ne yargı ne üretim ne çiftçi ne hayvancılık ne emekli bişey kalmadı şimdi koltuk sevdasında büyük lider apo diyorsunuz yazıklar olsun size 5 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Yok dediğine göre cevap belli oldu 4 0 Yanıtla
  • thomas11:
    eyvah yok demişler. 4 0 Yanıtla
  • ertan güler:
    yav hee heeee 4 0 Yanıtla
  • Torture null:
    yedik 2 1 Yanıtla
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