AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti\'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
13.07.2025 11:56
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Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Günler içerisinde TBMM'de Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun kurulduğunu göreceğiz. Terör meselesi sona erecek. PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak" dedi.

AK Parti Kızılcahamam'da düzenlenen "32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın sonuna geldi. Kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde; "Güvenlikten adalete konuları konuştuk. İlerleyen süreçte MYK'da MKYK'da bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması dünyada geniş bir yankı buldu. Terör meselesi sona erecek. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah sürecin tamamlanması ile birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve buradan kendine misyon üretmeye çalışanların işsiz kalacağından bahsetti.

"PKK'NIN TÜM KOLLARI SİLAH BIRAKMALI"

Terör meselesini sona erdirme perspektifi dünya çapında ilgiyle karşılandı. Silah bırakma sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın tüm kolları silah bırakmalı, ortadan kalkmalı. Bölgedeki tüm mezhep grupları arasında işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Irak makamlarının büyük bir ilgisi oldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU GÜNLER İÇİNDE KURULACAK"

Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak. Silah bırakma kesintisiz sürmeli. Öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı yapacağız. Günler içinde komisyonun kurulduğunu görebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci bir al-ver süreci ya da pazarlık süreci değildir. Eleştirileri dinlemek isteriz ama sözel bir şiddete başvurarak, olanları çarpıtarak yapılanların makul bir zemini yoktur.

Kızılcahamam, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 149614:
    Bütün komisyonlara hayır, terörsüz komisyona onay hemi 1 0 Yanıtla
  • tuncay8891:
    millet ac birakin bu tiyatroyu 1 0 Yanıtla
  • 205622:
    kaç para maaş vereceksiniz 0 0 Yanıtla
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