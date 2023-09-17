AK Parti stratejisini belirledi: Yerel seçimler, genel seçim havasına sokulmayacak - Son Dakika

AK Parti stratejisini belirledi: Yerel seçimler, genel seçim havasına sokulmayacak

AK Parti stratejisini belirledi: Yerel seçimler, genel seçim havasına sokulmayacak
Son Güncelleme: 17.09.2023 09:13

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı büyük merak konusu olurken, bu ismin kasım ayından önce ortaya çıkması beklenmiyor. Seçim stratejisini belirlediği iddia edilen AK Parti'nin yerel seçimi genel seçim havasına sokmayacağı ve belediyecilik hizmetlerinin gündem yapılarak, CHP belediyeciliği ile kıyaslama ve yarışma yoluna gidileceği öne sürüldü.

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girerken, AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı halen belirsizliğini koruyor. Yerel seçimler için stratejisini belirlediği iddia edilen AK Parti'ninse bu kez yerel seçimleri, genel seçim havasına sokmayacağı ve belediyecilik hizmetlerinin gündem yapılarak CHP belediyeciliği ile kıyaslama yoluna gidileceği öne sürüldü.

AK PARTİ'DE EN ÇOK İSTANBUL İÇİN KAFA YORULUYOR

Siyasetin nabzı yerel seçimler için atıyor. Kongre süreçlerine karşın iktidar da muhalefet partileri de seçim için ön hazırlıklarını başlattı. Bir yandan adaylar ve ittifaklar, diğer yandan yürütülecek stratejiye kafa yoruluyor. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminin hemen ardından yerel seçim startının verildiği AK Parti'de en çok İstanbul için kafa yoruluyor.

CHP BELEDİYECİLİĞİ İLE KIYASLAMA YAPILACAK

AK Parti ve MHP'nin iş birliği yapmasına kesin gözüyle bakılan İstanbul'da kasım ayından önce bir adayın ortaya çıkmayacağı konuşuluyor. Aday kim olacak belli değil ama AK Partili kurmaylara göre strateji netleşti. Yerel seçim genel seçim havasına sokulmayacak. Belediyecilik hizmetleri gündem yapılacak. AK Parti ile CHP belediyeciliği kıyaslanacak, hatta yarıştırılacak. Seçmene iki belediyecilik arasındaki farklar mevcut bütçe kullanımları da ortaya dökülerek kalem kalem anlatılacak. Gazeteduvar'ın haberine göre tabii bir de vaatler, önümüzdeki 5 yıla dair vizyon projeler sunulacak.

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Son Dakika Politika AK Parti stratejisini belirledi: Yerel seçimler, genel seçim havasına sokulmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti stratejisini belirledi: Yerel seçimler, genel seçim havasına sokulmayacak - Son Dakika
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