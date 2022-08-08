AK Parti, ücretli ve emekli kesimini rahatlatacak adımlarla kararsızları kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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AK Parti, ücretli ve emekli kesimini rahatlatacak adımlarla kararsızları kazanmayı hedefliyor

08.08.2022 10:20
AK Parti, ücretli ve emekli kesimini rahatlatacak adımlarla kararsızları kazanmayı hedefliyor

Meclis'in tatile girmesini fırsat bilip sokağa inen AK Parti milletvekilleri, seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Özellikle partiye küs olanları geri kazanmak için kolları sıvayan vekiller, halkın nabzını tutarak, şikayet ve önerileri de genel merkeze iletiyor. Partinin oy kaybının durduğunu savunan AK Partililer, ücretli kesimi, özellikle de emeklileri rahatlatacak adımların atılması halinde kararsız seçmenleri kazanabileceklerini savunuyor.

Yaz aylarında seçim bölgelerinde halkın talep, beklenti ve şikayetlerini dinleyen AK Parti milletvekilleri, sahadan izlenimlerini ve analizlerini, rapor halinde parti yönetimine sunuyor. AK Partililerin önceliğini ise son yılların en yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yaşanması nedeniyle, bu durumun seçmenin oy davranışına nasıl yansıyacağı oluşturuyor. Milletvekilleri bu çerçevede, Meclis'in yeni yasama yılında, yapılması gereken yasal düzenleme önerilerini de parti yönetimine iletiyor.

"AZ DA OLSA DÜZELME VAR"

AK Parti milletvekillerine göre özellikle tarım kesimi ürününün para etmesinden memnun. Enflasyona karşı yapılan ücret ve ürün taban fiyat artışları nedeniyle partinin "oy kaybının durduğunu" belirten AK Partili bir milletvekili, az da olsa bir oy artışı gözlediklerini ifade ediyor. AK Partili bir grup seçmenin "kararsıza" geçtiği ancak başka bir partiye de yönelmediği ifade edilirken, ekonomide atılacak adımların halkın cebine yansıması halinde, bu seçmenin geri döneceğine işaret ediliyor.

"10 LİRAYA KURU SOĞAN MI OLUR?"

Enflasyon ve hayat pahalılığını görmezden gelmeyen AK Partide, üretilen malların tüketiciyle buluşması aşamasında fiyatların aşırı şişirildiği yaygın görüş. Enflasyon nedeniyle bazı ürünlerin 5 kat arttığını ama piyasada bunun çok çok üstünde artışlar olduğunu belirten parti kaynakları, tepkilerini "10 liraya kuru soğan mı olur?" sözleriyle dile getiriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA İYİLEŞTİRME MASADA

AK Parti'de, tarım kesiminin durumundan memnun olmakla birlikte, özellikle büyükşehirlerde ücretli kesimlerin, özellikle de emeklilerin rahatlatılması gerektiği ifade ediliyor. Maaşların enflasyon karşısında erimesine karşı da parti içinde formüller tartışılıyor. Konuşulan formüllerden biri, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi veya maaşların asgari ücret oranında artırılması yönünde. Bu önerinin parti yönetimince de uygun bulunması halinde, Meclis'te yeni bir yasal düzenleme yapılabilir. Ancak parti kaynakları, bu konuda çok farklı öneriler olduğunu, ekonomi yönetiminin de yapacağı değerlendirmelerle netleşeceğini ifade ediyorlar.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN KAYNAK NASIL BULUNACAK?

AK Parti'de, emeklilerin maaşlarının asgari ücrete endekslenmesiyle kaynak sıkıntısı yaşanması halinde ise emekli ikramiyelerinin kaldırılarak, yeni bir kaynak yaratılabileceği savunuluyor. Yerine daha iyisini koymadan, emekli ikramiyesinin kaldırılamayacağına dikkat çeken parti kaynakları, emekli maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi halinde ancak kamuoyunun ikna olabileceğine de işaret ediyorlar.

"EYT OY GETİRMEZ"

AK Parti, uzun süredir direndiği "emeklilikte yaşa takılanların" (EYT) geçmiş seçimlerdeki tepkisini de dikkate alarak, kritik olan 2023 seçimleri için bu konuda da adım atmaya hazırlanıyor. Yılbaşından sonra EYT'lilerin yararlanacağı düzenlemeye parti içinde itiraz edenler de var. Ancak seçim sürecine girilmesi nedeniyle artık bundan vazgeçilmeyeceği belirtiliyor. Bazı parti kurmayları, EYT'lilerin büyük kamuoyu baskısı oluşturduğunu ve özellikle muhalefeti bu konuda iktidara baskı unsuru olarak kullandığına dikkat çekiyorlar. EYT konusunda adım atılması konusunda geç kalındığını savunan bazı milletvekilleri, bunun partiye oy getirisinin olmayacağını belirterek, "EYT'liler bu süreçte muhalefete yakınlaştı, çünkü onların aracılığıyla sesini duyurmuş oldu. Bu aşamadan sonra biz düzenleme yapsak ta muhalefetin baskısıyla yapılmış algısı oluşacak. Ancak, artık yola çıkıldı ve bu konuda düzenleme yapılacak" görüşünü dile getiriyorlar.

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Kaynak: BBC

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, ücretli ve emekli kesimini rahatlatacak adımlarla kararsızları kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: AK Parti, ücretli ve emekli kesimini rahatlatacak adımlarla kararsızları kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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