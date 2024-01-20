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AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım - Son Dakika
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AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösterirken, Ümraniye Belediye Başkan Adayı olarak İsmet Yıldırım'ı seçti. İsmet Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra müteahhitlik kariyerine başlamış ve birçok önemli projeye liderlik etmiştir. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde seçilen Yıldırım, 2024 Mahalli İdareler seçimi için tekrar aday gösterilmiştir.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım
20.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:59
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Ümraniye Belediye Başkan Adayı ise İsmet Yıldırım oldu.

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

Ümraniye doğumlu İsmet Yıldırım, 1960 yılında dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul eğitimini Ümraniye'de tamamlamış, lise eğitimini ise Bakırköy'de almıştır. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin inşasını üstlenmiştir. Bu süreçte müteahhitlik kariyeriyle birlikte çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görevler üstlenmiştir. 1999 yılında KİPTAŞ'a Genel Müdür olarak atanmış ve görev süresi boyunca İstanbul'un farklı semtlerinde teknik donatı alanları, okullar, camiler ve çarşıları içeren modern şehirlerin kurulmasına liderlik etmiştir. Bu projelerin sonucunda İstanbul genelindeki konut sayısı 80 bine ulaşmıştır. Ayrıca, uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemleri tamamlanan tarihi ve kültürel "Süleymaniye Projesi'nin inşasına da başlamıştır.

İsmet Yıldırım, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı olarak seçilmiş ve 2024 Mahalli İdareler seçimi için tekrar aday gösterilmiştir.

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