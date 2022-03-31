AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti - Son Dakika
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AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

31.03.2022 13:30
AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emet Caddesi üzerindeki giyim mağazası AK Parti ve CHP ilçe başkanlarının kurdele kesimi ve dualarla açıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emet Caddesi üzerindeki giyim mağazası AK Parti ve CHP ilçe başkanlarının kurdele kesimi ve dualarla açıldı.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kul ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın yaptığı dua sonrası açılış gerçekleşti. Davetliler yeni açılan işyerini ziyaret ederek hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulundular. - KÜTAHYA

AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti
AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti
AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti

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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Hisarcık, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti ve CHP ilçe başkanları birlikte kurdele kesti - Son Dakika


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