AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek

Politika

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı" demişti. İttifak kapılarının kapandığına işaret eden bu açıklamanın ardından heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi.

HEYETLER ARASINDAKİ 4 GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI

Daha önce yapılan dört görüşmeden taraflar arasında sonuç çıkmadı. Ak Parti'nin yeniden Refah Partisi'ne teklif ettiği meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. YRP, "Partimizin gücüne uygun teklif getirin ki görüşelim" yanıtı verdi.

AK PARTİ'DEN 'YENİDEN GÖRÜŞELİM' TALEBİ

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın partisinin yerel seçimlere ilişkin aldığı kararı, cuma günü açıklaması bekleniyordu. Görüşme nedeniyle açıklama pazartesi gününe ertelendi.

"GÖRÜŞMEYE GEREK KALMADI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, daha önce yaptığı açıklamada, "Yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı" diyerek şunları söylemişti:

"İttifak görüşmeleri yapıldı. Heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nda değerlendirmesini yapmıştır. Genel Başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri yapacaktır"