AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu: Ruh olarak onlardan hiç kopmadım - Son Dakika
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Politika

AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu: Ruh olarak onlardan hiç kopmadım

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Son dönemlerde AK Parti'ye geri döneceği iddiaları ortaya atılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi. AK Parti'den hiç kopmadığını ifade eden Davutoğlu, ''Kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim'' şeklinde konuştu.

16.12.2024 14:57  Güncelleme: 15:08
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'deki ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, AK Parti geri döneceği iddialarına ilişkin de sürpriz bir çıkışa imza attı.

"ONLARIN İÇİNDEN GELDİM"

Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını ifade eden Davutoğlu, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 30 BİN TL OLMALI"

Son günlerin en merak edilen konularından birisi olan ve doğrudan 7 milyon dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Davutoğlu, asgari ücretin 30 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini aktararak, "Türkiye'nin bugün en büyük problemi, gelirde adaletsizliktir. Bir tarafta hiç üretmeden, faiz rantıyla yaşayan, lüks içinde yaşayan, çok küçük, yüzde 1'den az bir grup. Diğer taraftan da evine ekmek götüremeyenler. Öyle bir durum. Allah muhafaza, bir olağanüstü şartta, bir krizde, bir savaşta, büyük sosyal patlamalara sevk edilir" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İSRAİL'E TEPKİ VERMEMESİ ÇOK VAHİMDİR"

İsrail'in Suriye topraklarındaki yaptığı işgallere tepki gösteren Davutoğlu, "İsrail'in yaptığı alçakça bir saldırıdır. Türkiye dahil ülkelerin, bu saldırı karşısında yeterli tepki vermemesi de çok vahimdir. İsrail'in şu anda yapmaya çalıştığı; fırsatçılık yaparak, kendi güvenlik haklarını bir ötesine taşımaktır" dedi.

AK Parti\'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu: Ruh olarak onlardan hiç kopmadım

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu: Ruh olarak onlardan hiç kopmadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Çelikk:
    U Dönüşü Buna Denilir 68 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yalama 70 1 Yanıtla
  • Behzat:
    gitsende kalsanda boş bir adamsın. 66 1 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Bu nasil bi U dönüşü 61 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    en cokda ahirette Rabbim size ne cezalar verecek, yada nasibiniz olacak mı onu merak ediyorum 51 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Davutoğlunu eğer partiye alırsanız yazıklar olsun. bu adamı hiç sevmedim hiçte sevmem 43 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    sonra da bana guvenin derler oy isterler. 41 0 Yanıtla
  • zafer karabudak:
    Çok şükür sana oy vermedim bundan sonra da Allah nasip etmesin ama sana oy verenlerin senin hakkında dişüncelerini senin de duymanı isterdim 33 2 Yanıtla
  • Zeynep Durmuş:
    doğru ilk defa haklı. 23 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SURIYE YE BUYUKELCI ATAYIN BUNU 33 0 Yanıtla
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