AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt - Son Dakika
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Politika

AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt

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İYİ Parti'den istifa ederek geçen haftaki grup toplantısında AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu sessizliğini bozdu. Kendisine yönelik eleştirilere AK Parti sıralarında yanıt veren Zorlu "Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, oy veren vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımı söylemek istiyorum" dedi.

29.01.2025 13:14
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Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu partisinden istifa ettikten sonra geçen haftaki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katılmıştı.

AK PARTİ SIRALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldığı için çok sayıda kişinin tepkisini çeken Zorlu kendisine yönelik eleştirilere partisinin bugünkü grup toplantısında yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AK Parti sıralarında otururken mikrofon uzatılan tecrübeli siyasetçi "Benim için önemli bir gün. Yeni bir sürece girdik. Türk milletinin bir evladı olarak polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak.

"YALAN KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, oy veren vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımı söylemek istiyorum. Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamandır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim."

AK Parti\'ye katılan Kürşad Zorlu\'dan eleştirilere ilk yanıt

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Son Dakika Politika AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Talat Yelbuz:
    BIZ SANA AKEPE YE KATIL DIYE OY VERMEDIK, VERDIGIM OY HARAM OLSUN 333 19 Yanıtla
  • şakir:
    YALANIN MERKEZINDESINIZ 275 20 Yanıtla
    onder geldi:
    aynı zamanda haramın merkezindesin 1 0
  • Ramazan İlkhan:
    shakira bunun gibileri kıskanıyor demekki daha iyi dönekler kıvıranlar varmış 248 9 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    ekonomiyi bu hale getiren , insanları canından bezdiren, adaletin yok olduğu bir ortamı yaratan akp ye geçmiş olmanızın nedeni, temelde bu olanları önemsemiyor olmanızdan ve sadece kendi geleceğinize yatırım yapıyor olmanızdan sanırım, ancak sizi seçenler akp veya başka bir partiye geçesiniz diye oy vermedi. 109 7 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    siyasetçi baban dahi olda inanma güvenme (sağcı - solcu - fark etmez ) 110 5 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Siyaset tükürdüğünü yalama sanatıdır... 107 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Yazık 100 8 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Karektersiz 81 4 Yanıtla
  • soner yavuz:
    vekiller olarak AKP resmen fırıldakların döneklerin partisi olmuş tur 65 7 Yanıtla
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