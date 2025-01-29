AK Parti\'ye katılan Kürşad Zorlu\'dan eleştirilere ilk yanıt

Politika

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu partisinden istifa ettikten sonra geçen haftaki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katılmıştı.

AK PARTİ SIRALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldığı için çok sayıda kişinin tepkisini çeken Zorlu kendisine yönelik eleştirilere partisinin bugünkü grup toplantısında yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

AK Parti sıralarında otururken mikrofon uzatılan tecrübeli siyasetçi "Benim için önemli bir gün. Yeni bir sürece girdik. Türk milletinin bir evladı olarak polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak.

"YALAN KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIM"

Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, oy veren vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımı söylemek istiyorum. Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamandır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim."