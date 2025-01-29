Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu partisinden istifa ettikten sonra geçen haftaki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katılmıştı.
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldığı için çok sayıda kişinin tepkisini çeken Zorlu kendisine yönelik eleştirilere partisinin bugünkü grup toplantısında yanıt verdi.
AK Parti sıralarında otururken mikrofon uzatılan tecrübeli siyasetçi "Benim için önemli bir gün. Yeni bir sürece girdik. Türk milletinin bir evladı olarak polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak.
Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, oy veren vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımı söylemek istiyorum. Şimdi ülkemiz ve aziz milletimiz için çözüm üretme ve icraat zamandır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim."
Son Dakika › Politika › AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'dan eleştirilere ilk yanıt - Son Dakika
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