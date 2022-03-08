AK Parti'ye katılımlar sürüyor - Son Dakika
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AK Parti'ye katılımlar sürüyor

08.03.2022 14:00
AK Parti'ye katılımlar sürüyor

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Teşkilatına; Deva Partisi ve İYİ Parti'den katılanlara İl Başkanı Seher Ünsal tarafından parti rozeti takıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Teşkilatına; Deva Partisi ve İYİ Parti'den katılanlara İl Başkanı Seher Ünsal tarafından parti rozeti takıldı.

Akçakent meclis üyesi İYİ Partili Yusuf Kaya ve Deva Partisi İlçe Başkanı Ali Sevinç, AK Parti Kırşehir teşkilatına düzenlenen törenle katıldı. Düzenlenen törene İl Başkanı Seher Ünsal, İlçe Başkanı Ali Demir, Milletvekili Mustafa Kendirli ve parti yöneticileri katıldı. Rozet takma töreninde konuşan İl Başkanı Ünsal; "AK Parti büyük bir aile; toplumun her kesiminden, her görüşten insanlara da kapılarını sonuna kadar açmakta. Milletin partisi olan ve düşünce ayrımı gözetmeksizin çalışmalar yürüten Türkiye'nin en büyük siyasi partisine yeni üyeler katıyor olmak da bizleri mutlu kılıyor. Hep birlikte 2023 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Milletvekili Mustafa Kendirli de partiye katılımların onur verici olduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde de AK Parti'ye CHP Kaman İlçe meclis üyeleri katılım göstermişti. - KIRŞEHİR

AK Parti'ye katılımlar sürüyor

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Deva Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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