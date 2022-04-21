AK Parti'ye yeni katılan İsmail Ok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını kaldırdı - Son Dakika

MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen ancak burada da istediğini bulamayan Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, dün düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının sonunda kürsüye davet ettiği İsmail Ok'a parti rozetini takarak tebrik etti.

AK Parti'ye katılmasını ardından hükümeti eleştiren paylaşımları ortaya çıkan İsmail Ok, sosyal medyanın hedefi oldu. Yaptığı paylaşımlarda AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Ok, partiye katılmasının ardından ilk iş olarak bu tweetleri sildi.

İsmail Ok'un hükümeti eleştiren o paylaşımı

Ok, 2021 yılında yaptığı bir paylaşımda artan enerji ve akaryakıt fiyatlarına dikkat çekti. Ok, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor. Bunun sonucunda enerji ve akaryakıt fiyatları anında artıyor. Bu geceden itibaren yine zam. Bedelini Türk milleti ödüyor. Bu zamların mutlaka siyaseten bir bedeli olacaktır."

MHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Bir dönem MHP'den milletvekili olan İsmail Ok, partinin Merkez Disiplin Kurulu tarafından 2017 yılında ihraç edilmişti. Ok'un ihraç gerekçeleri arasında "Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozma" ibaresi yer almıştı.

İsmail Ok'un baş döndüren siyasi trafiği! MHP'den gönderildi, iYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu.

AKŞENER'İN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

İYİ Parti'ye geçen İsmail Ok, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilince grupta Meral Akşener'in elini öpmüştü.