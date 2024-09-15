AK Parti\'yi sevindiren gelişme: Seçmen konuşmaya başladı

Politika

Son yerel seçimlerde aldığı oyla ilk kez birinci parti hüviyetini kaybeden AK Parti, 5 ay sonra değişim için düğmeye bastı. Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından açıklanan kongre takvimine göre bu ay delege seçimleri yapılacak, Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında ilçe kongreleri, Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında il kongreleri tamamlanacak.

AK PARTİLİLER SEÇMENLE BULUŞUYOR

AK Parti 2025 ilkbahar-yaz aylarında büyük kongreyi yapacak duruma gelecek. İl-ilçe kongreleri ile değişim sürecini başlatacak olan AK Parti bunun öncesinde ise "Türkiye buluşmaları" başlattı. Sahaya inen bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri çeşitli etkinliklerle seçmenle buluşuyor. Parti yöneticilerine göre bu buluşmalar yerel seçimlerde kendilerini dinlemeyen, konuşmayan seçmenin "değişmeye başladığını" gösterdi.

"SEÇMENİMİZİ YENİDEN KAZANACAĞIZ"

"Ekonomik verilerdeki toparlanma işaretlerinin seçmende karşılık bulmaya başladığını" savunan yöneticilere göre, yerel seçim öncesi genelde tepkisini sessiz kalarak, konuşmayarak veren AK Parti seçmeni şimdi konuşmaya, eleştirisini dile getirmeye hatta önerilerde bulunmaya başladı. Gazeteduvar'da yer alan habere göre dinlemeyen, konuşmayan, sessiz seçmenden konuşup öneri getiren seçmen evresine geçilmiş olmasının çok olumlu olduğunu kaydeden partililer "Sahadayız, daha çok sahada olacağız, vatandaşa daha çok dokunacağız. Seçmenimizi yeniden kazanacağız" iddiasında.