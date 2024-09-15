AK Parti'yi sevindiren gelişme: Seçmen konuşmaya başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'yi sevindiren gelişme: Seçmen konuşmaya başladı

AK Parti\'yi sevindiren gelişme: Seçmen konuşmaya başladı

31 Mart seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıkması AK Parti'de moralleri bozarken 5 ay sonra değişim için düğmeye basıldı. İl-ilçe kongreleriyle süreci başlatacak olan AK Parti bunun öncesinde ise "Türkiye buluşmaları" başlattı. Sahaya inen AK Partili bakan, yönetici ve vekiller seçmenle buluşurken, seçim öncesi konuşmayan, sessiz seçmenden konuşup öneri getiren seçmen evresine geçilmiş olması memnuniyetle karşılandı. Çok sayıda partili "Seçmenimizi yeniden kazanacağız" yorumunda bulunuyor.

15.09.2024 08:19
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Son yerel seçimlerde aldığı oyla ilk kez birinci parti hüviyetini kaybeden AK Parti, 5 ay sonra değişim için düğmeye bastı. Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından açıklanan kongre takvimine göre bu ay delege seçimleri yapılacak, Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında ilçe kongreleri, Aralık 2024 ile Mart 2025 arasında il kongreleri tamamlanacak.

AK PARTİLİLER SEÇMENLE BULUŞUYOR

AK Parti 2025 ilkbahar-yaz aylarında büyük kongreyi yapacak duruma gelecek. İl-ilçe kongreleri ile değişim sürecini başlatacak olan AK Parti bunun öncesinde ise "Türkiye buluşmaları" başlattı. Sahaya inen bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri çeşitli etkinliklerle seçmenle buluşuyor. Parti yöneticilerine göre bu buluşmalar yerel seçimlerde kendilerini dinlemeyen, konuşmayan seçmenin "değişmeye başladığını" gösterdi.

"SEÇMENİMİZİ YENİDEN KAZANACAĞIZ"

"Ekonomik verilerdeki toparlanma işaretlerinin seçmende karşılık bulmaya başladığını" savunan yöneticilere göre, yerel seçim öncesi genelde tepkisini sessiz kalarak, konuşmayarak veren AK Parti seçmeni şimdi konuşmaya, eleştirisini dile getirmeye hatta önerilerde bulunmaya başladı. Gazeteduvar'da yer alan habere göre dinlemeyen, konuşmayan, sessiz seçmenden konuşup öneri getiren seçmen evresine geçilmiş olmasının çok olumlu olduğunu kaydeden partililer "Sahadayız, daha çok sahada olacağız, vatandaşa daha çok dokunacağız. Seçmenimizi yeniden kazanacağız" iddiasında.

AK Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'yi sevindiren gelişme: Seçmen konuşmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • RIZA KARAOZ: ilk secimde akp inşallah ana muhalefet partisi olacak 450 119 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: geçti borun pazarı sür e nigdeye 378 58 Yanıtla
  • cennetatakum samsun: Allah aşkına yüz metre uzak durun.... 341 50 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: akp' nin tek sorunu liyakat...yöneticiler göremiyor ama parti teşkilatları leşşşş...herkes rant devirme için giriyor, para yediriyor, el ayak öpüyor...bunu tüm Türkiye görüyor umarım parti de görür yoksa büyük son kaçınılmaz! 309 18 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: 2024 emekliler yılı olacak ve emekliler bu yıldan çok mutlu 245 72 Yanıtla
  • ramazan yazar: Hepsi saltanatını torunlarına kadar kurdular..herkesi ele geçirdiler şimdi kalsalar ne olur gitseler ne olur.. yoğurdun kaymagida mayasida kurudu birşey kalmadiki 248 26 Yanıtla
  • Can Tancan: Bir değişiklik olsun yaa 211 42 Yanıtla
  • Chen Medya : Yok ya 165 22 Yanıtla
  • Tahsin Celik: O değilde o kadar zam geldi a dan z ye asgari ücrete 1? zam yapılmadı bu sene yazık günah insanlarımıza patronlar sattıklarına herşeye zam yaptı devletin bu tutumunu fırsata çevirdiler 164 9 Yanıtla
  • Abdullah Gur: akparti de en büyük sıkıntı mv,ve başkanlara iletilen bir sorun asla takip edilmiyor satece yapacağız edeceğiz o anı kurtarmak eğer mv,ve başkanlar bu işlere dört elle sarılırlar da ve parti içinde kendini ulaşılmaz görüp burnundan kıl aldırmayan lar temizlenmez ise halkın sorunları,talepleri,parti için halkın nabzının çok iyi analiz edebilmek reise doğru bilgi verilirse vb inanın ak parti şaha kalkar çünkü akparti ye vermem diyenler kime vereceği konusunda şu an boslukday 119 37 Yanıtla
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