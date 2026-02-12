AK Partili Ayhan Gider'den CHP'ye: Anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabası - Son Dakika
AK Partili Ayhan Gider'den CHP'ye: Anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabası

12.02.2026 11:04
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeden önce, Meclis'te çıkan yumruklu kavgaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gider,

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, katıldığı bir televizyon programında, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeden önce, CHP'lilerin çıkarttığı kargaşayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa gereği iki bakanın Yüce Meclis'te yemin edeceği gün, herhangi bir oylama, usul tartışması, üzerinde anlaşılmayan bir konunun olmadığını dile getiren Gider, buna rağmen CHP'nin her zaman yaptığı gibi kendine yakışanı yaptığını, şu ana kadar milletle kurdukları herhangi bir rabıta olmadığı için milletin kürsüsüne bir antipatikliklerinin olduğunu savundu.

"SÖYLEYECEK SÖZÜ OLMAYANLAR ANARŞİDEN MEDET UMAR"

CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline, mensubu olduğu AK Parti'nin izin vermediğini belirten Gider, bu esnada karşılıklı bir kavga olmadığını, CHP'lilerin fanatikçe hareket ettiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu memleket için söyleyecek sözü olmayanlar, siyaset yapamayanlar ancak kaos ve anarşiden medet umar; Meclis'te yaşananlar da bunun bir örneğidir. Bakanları atama yetkisi TBMM'nin yetkisinde değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, TBMM bakanlara güvenoyu vermek zorunda da değil. Dün yaşananlar, anlaşılamayan bir konunun karşılığında yaşanan bir tartışma değildir. Burada yapılan, net bir şekilde milletin kürsüsünü işgal girişimidir. Bir anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabasıdır. Ancak AK Parti ve milletimiz, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da buna izin vermeyecektir. "

AK PARTİLİ GİDER'DEN ÖZEL'E "SAĞLIKSIZ RUH HALİ" GÖNDERMESİ

CHP'nin "mutlak bultan" iddiasının içi boş bir iddia olduğunu aktaran AK Partili Gider, "Anayasa çok açık; bakanlar atandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nun ilk oturumunda yemin eder. Mutlak bultan bunun neresinde. Milletin kürsüsünü işgal etmek, diyalog yolunu da kapatmak demektir. Bu sağlıklı bir ruh hali değildir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin son haftada yaptıklarına bakarsanız, sağlıksız ruh halindeki insanların feryatlarından başka bir şey okuyamıyorum. CHP'nin dünkü grup toplantısında, Özgür Özel'in ruh halini yansıtan ruh hali ve cümleleri vardı. Bugün de aynısını Meclis'te yapmaya çalıştılar. Bunu ancak yalnız başındayken yapabilirler ancak TBMM'de milletin kürsüsünde bunu yapamazlar." yorumunda bulundu.

"CHP, İLK SEÇİMDE ANA MUHALEFET GÖREVİNİ KAYBEDECEK"

AK Partili Gider, CHP'nin vatandaşlar tarafından ciddiye alınmadığı için saldırganlaştığını anlatarak, muhalefet partisinin girdiği her seçimin sonucuna göre bu hale düştüğünü, millet nezdinde bu yaptıklarını bir karşılığı olmadığını söyledi.

"CHP'liler kendi içlerinde anarşizmi arayacaklar, bu onlara yakışıyor. Tam da onların durumlarına uygun davranış şekli. Türkiye'ye yakışıyor mu bu tablo? Tabi ki yakışmıyor. Bu şekilde anılmayı Türkiye hak ediyor mu? Hak etmiyor. Ama inanıyorum ki, CHP ilk seçimde ana muhalefet görevini kaybedecek." değerlendirmesinde bulunan Gider, ülkenin kurallarla yönetildiğini, anarşizmle yönetilmeyeceğini; milletin gönlünü ferah tutmasını, CHP'nin anarşizm arayışlarının karşılık bulmayacağını da sözlerine ekledi.

AK Partili Ayhan Gider'den CHP'ye: Anarşizm girişimi ve kaos oluşturma çabası
