AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması - Son Dakika
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Politika

AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması

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AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın canlı yayındaki "torpil" savunması tartışma yarattı. "Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman ben ilçe başkanıma inisiyatifi bırakırım" ifadelerini kullanan Yıldırım'a stüdyodaki gazeteci "Başkanım ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" diye sordu. AK Partili başkanın yanıtı ise "Bu kadar da olacak canım" oldu.

15.11.2024 14:13
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AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım yerelde yayın yapan Kanal Fırat adlı kanalın programına konuk oldu. Gazeteci Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın "torpil" sorusuna verdiği yanıt ise yayına adeta damga vurdu.

"İLÇE BAŞKANIMA İNİSİYATİF BIRAKIRIM"

İşe alım süreçleriyle ilgili açıklama yapan Yıldırım "Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman ben ilçe başkanıma inisiyatif bırakırım. Çünkü o yörenin insanı orada çalışacak" ifadelerini kullandı.

GAZETECİ ARAYA GİRDİ

Yıldırım'ın bu sözleri üzerine araya giren gazeteci "Başkanım, ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" sorusunu yöneltti.

VERDİĞİ YANIT TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yıldırım bunun üzerine "E bu kadar da olacak canım" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım'ın bu yanıtı tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar liyakat ve adalet kavramları üzerinden Yıldırım'ı eleştirdi.

AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Elazığ, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yılmaz:
    şu adam il başkanı başka bi şey söylemeye gerek yok 18 1 Yanıtla
  • hasan celik:
    Balık baştan kokar. 16 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Bir gram hakkımız varsa haram zehir zıkkım olsun, sınav sonuçları ile gerçekten hakeden kişiler, gerçek beyinlerin elendiği bir sistem var o kadar da olacak canım ne demek. Haktan da mı haramdan da mı korkmuyorsunuz 15 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Utanmazlikta sınır yokkkk 12 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu partilerin peşinden koşturan insanların gerçek smaçının devlete millete hizmet olduğunu sanıyordunuz,çoğunun amaçı hısım,akrabayı ,kendini devletin şemsiyesinin altına atmak değilmi,zaten...O yüzden bu ülke bir Arpa boyu yol alamıyor...Gerçekte kabiliyetli hak eden insanların gelmesi gereken yere gelemediklerinden böyle ülke topal ördek gidiyor .. 11 0 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Akp nin ülkeyi ne hale getirdiğinin özeti 8 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Boş işler memuru 7 0 Yanıtla
  • Erdemlili:
    adam olanı söylemiş, kızacak bir durum yok ,aksini iddia edene kızın çünkü o yalan söylüyor 4 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    il başkanı bunu yapıyorsa daha tepedekiler kim bilir neler yapıyordur 4 0 Yanıtla
  • Hakan gün:
    nuşirevanın adaleti bu ülkeye lazım diyeceğim de. gerçekten çok şey istiyorum 0 0 Yanıtla
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