AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması

Politika

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım yerelde yayın yapan Kanal Fırat adlı kanalın programına konuk oldu. Gazeteci Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın "torpil" sorusuna verdiği yanıt ise yayına adeta damga vurdu.

"İLÇE BAŞKANIMA İNİSİYATİF BIRAKIRIM"

İşe alım süreçleriyle ilgili açıklama yapan Yıldırım "Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman ben ilçe başkanıma inisiyatif bırakırım. Çünkü o yörenin insanı orada çalışacak" ifadelerini kullandı.

GAZETECİ ARAYA GİRDİ

Yıldırım'ın bu sözleri üzerine araya giren gazeteci "Başkanım, ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" sorusunu yöneltti.

VERDİĞİ YANIT TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yıldırım bunun üzerine "E bu kadar da olacak canım" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım'ın bu yanıtı tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar liyakat ve adalet kavramları üzerinden Yıldırım'ı eleştirdi.