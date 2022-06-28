AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim - Son Dakika
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AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim

28.06.2022 21:39

AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı'nın sosyal medyaya bir kadınla fotoğraflarının çıkması gündem oldu. Fotoğraftaki kişiyle evlilik dışı ilişkisini kabul eden Çakıcı, "Konuyla ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Ben de yarın istifamı vereceğim" diye konuştu.

Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı'nın, sosyal medyaya düşen fotoğrafları gündem oldu. Çakıcı'nın bir kadınla samimi pozları üzerine istifasının istendiği öne sürüldü. AK Parti Genel Merkezi, tarafından kararın kendisine iletildiği öğrenildi.

İDDİALARI KABUL ETTİ

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Oda Tv'ye konuşan Çakıcı, hakkında çıkan iddiaları kabul etti.

Bir kadınla samimi fotoğrafları sızdırılan AK Partili belediye başkanı, evlilik dışı ilişkiyi kabul etti: İstifamı vereceğim

"YARIN İSTİFAMI VERECEĞİM"

Fotoğraftaki kişiyle evlilik dışı ilişkisini kabul eden Çakıcı, "Konuyla ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Ben de yarın istifamı vereceğim" diye konuştu.

Bir kadınla samimi fotoğrafları sızdırılan AK Partili belediye başkanı, evlilik dışı ilişkiyi kabul etti: İstifamı vereceğim

ŞEFİK ÇAKICI KİMDİR?

1995'ten 2014 yılına kadar ticaret ilgilenen Şefik Çakıcı, 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Boyabat Belediye Başkanı oldu.

Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği ve Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Üyeliği, AK Parti Boyabat İlçe Teşkilatı Başkanlığı, AK Parti Boyabat Gençlik Kolları Başkanlığı, 2 Dönem AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı, Kent Meclis Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sinop Ticaret Odası Üyeliği yapan Çakıcı, AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği Siyaset Akademisini başarıyla bitirmiştir.

İşletme alanında lisans eğitimini tamamlayan Şefik Çakıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir kadınla samimi fotoğrafları sızdırılan AK Partili belediye başkanı, evlilik dışı ilişkiyi kabul etti: İstifamı vereceğim

Kaynak: Oda Tv

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Son Dakika Politika AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim - Son Dakika
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