AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim

Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı'nın, sosyal medyaya düşen fotoğrafları gündem oldu. Çakıcı'nın bir kadınla samimi pozları üzerine istifasının istendiği öne sürüldü. AK Parti Genel Merkezi, tarafından kararın kendisine iletildiği öğrenildi.

İDDİALARI KABUL ETTİ

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Oda Tv'ye konuşan Çakıcı, hakkında çıkan iddiaları kabul etti.

"YARIN İSTİFAMI VERECEĞİM"

Fotoğraftaki kişiyle evlilik dışı ilişkisini kabul eden Çakıcı, "Konuyla ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Ben de yarın istifamı vereceğim" diye konuştu.

ŞEFİK ÇAKICI KİMDİR?

1995'ten 2014 yılına kadar ticaret ilgilenen Şefik Çakıcı, 2014 yılında yapılan mahalli seçimlerde Boyabat Belediye Başkanı oldu.

Milli Gençlik Vakfı Yöneticiliği ve Başkanlığı, Fazilet Partisi Gençlik Kolları Üyeliği, AK Parti Boyabat İlçe Teşkilatı Başkanlığı, AK Parti Boyabat Gençlik Kolları Başkanlığı, 2 Dönem AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı, Kent Meclis Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılay Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sinop Ticaret Odası Üyeliği yapan Çakıcı, AK Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği Siyaset Akademisini başarıyla bitirmiştir.

İşletme alanında lisans eğitimini tamamlayan Şefik Çakıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Oda Tv