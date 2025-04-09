AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor - Son Dakika
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Politika

AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor

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CHP'nin Şişli'de düzenlediği mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır" ifadeleriyle hedef aldı. Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor" dedi.

09.04.2025 22:54  Güncelleme: 23:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 Nisan Pazar günü düzenlediği ve yeniden genel başkanlığa seçildiği 21 Olağanüstü Kurultay'da yaptığı konuşmada, her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacaklarını duyurmuştu. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilki bu akşam Şişli'de gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuşan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Özel, "Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL'E İLK TEPKİ: İÇ SAVAŞ İSTİYOR

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine AK Parti cephesinden ilk tepki ise Merkez Karar ve Yonetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor" dedi.

"VURGUNCU YOL ARKADAŞLARININ İSTİKBALİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ ATEŞE ATMAK İÇİN ÇIRPINIYOR"

Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor. CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye'yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor. Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor."

AK Partili Hamza Dağ'ın paylaşımı şu şekilde;

AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor
AK Partili Dağ\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı hedef alan CHP lideri Özel\'e sert tepki: İç savaş istiyor
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Son Dakika Politika AK Partili Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP lideri Özel'e sert tepki: İç savaş istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sus ceo:
    Saçmalamaya devam ediyor bu Hamza Dağ. Tayyip Erdoğan bu tip gerilimden beslenen siyasetçileri nereden buluyor. Özgür Özel sadece eleştiri yaptı. Eleştirilerinin çoğuna halkta katılıyor. Seçimi kaybedeceğiniz belli olunca böyle saçmalamaya devam edersiniz artık. Bu milleti karşı karşıya getirmeye senin gibi siyasetçilerin gücü yetmez. Saçma sapan yorumlar yapma. Herşey koltuk değil. 12 16 Yanıtla
  • sus ceo:
    Hamza Dağ, halkın binlerce sorununa iktidar partisi olarak çözüm üretin. Senin gibi birisi bu halkı birbirine düşürecek sorumsuzca açıklama yapsa da Yüce Türk milleti bu oyuna gelmeyecek. Sizin bu açıklamanız bu halkı birbirine düşmesine neden olmayacak. Halk senin gibilerin oyununa gelmez. Yeter artık bu halkı terörist, dindar, başörtülü, başörtüsüz diye ayiramayacaksiniz. 9 10 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    Hamza dağ İzmir yenilgisini hazmedemiyor yazık algıyı kendi yapıyor sen manisalisin senin ne işin var İzmir gibi yerde belediye başkanlığına sen git Manisa'da belediye seçimine gir ha onuda kazanamazsınız işte yalan yanlış hikaye yaratiyorsun 3 6 Yanıtla
  • 199715:
    Diz böyle yapyıkça fefikçe Özgür ÖZEL i haklı çıkarıyorsunuz. Mahkeme karar ve hülüm vermeden suçlu ilan ediyorsunuz. Şimdi mahkeme suçsuz diyebilecek mi? Bu cuntacılığa benzemiyor mu? Cuntacılığın nir tarigini yapsaydınız ve sizin yaptıklarımıza benzemeseydi. 6 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Senin gibi saçma sapan açıklama yapan siyasetçiler yüzünden AKP'nin oyu düştü. Ekonomi, eğitim, adalet, iç ve dış politika gibi tüm konularda başarısız oldunuz. Koltuk uğruna milleti açlık sınırının altında yaşatıyorsunuz. Bir de utanmadan milleti birbirine düşürecek açıklama yapıyorsun. Millet senin gibi sorumsuzca açıklama yapan siyasetçilerin sözüne itibar etmez. Bu halkı birbirine düşüremeyeceksiniz. 0 7 Yanıtla
  • Erol Kırmızı:
    Hamza İzmir desem ne anlarsın 2 4 Yanıtla
  • Szka788304:
    199715 bildikleri olmasa böyle açıklama yapmalar 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    aloooo ekonomi ekonomiii. emekli maaşı. asgari ücret. faiz, aloooooooo. CHP de CHP deyip işin içinden çıkmayın. 0 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Sıra sanada gelecek kukla +maşa 0 0 Yanıtla
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