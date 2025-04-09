AK Partili Dağ\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı hedef alan CHP lideri Özel\'e sert tepki: İç savaş istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 Nisan Pazar günü düzenlediği ve yeniden genel başkanlığa seçildiği 21 Olağanüstü Kurultay'da yaptığı konuşmada, her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacaklarını duyurmuştu. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilki bu akşam Şişli'de gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde düzenlenen mitingde konuşan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Özel, "Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan darbecidir, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL'E İLK TEPKİ: İÇ SAVAŞ İSTİYOR

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine AK Parti cephesinden ilk tepki ise Merkez Karar ve Yonetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor" dedi.

"VURGUNCU YOL ARKADAŞLARININ İSTİKBALİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ ATEŞE ATMAK İÇİN ÇIRPINIYOR"

Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı, iç savaş istiyor. CHP Genel Başkanı, şahsının ve vurguncu yol arkadaşlarının istikbali için Türkiye'yi ateşe atmak için çırpınıyor. CHP Genel Başkanı, bu memleketin gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının, samimi insanlarının duygularını sömürerek kendi siyasi hedeflerine yürümenin hesabını yapıyor. Bu kişiyi dinlemeyin, bu kişinin yolundan gitmeyin, bu kişinin sözüne itimat etmeyin. CHP Genel Başkanı; habis bir dili, karanlık bir zihniyeti, dipsiz bir bataklığı temsil ediyor."

AK Partili Hamza Dağ'ın paylaşımı şu şekilde;