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AK Partili Dağ, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Dağ, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

08.01.2022 17:17
AK Partili Dağ, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'nin politikası mavi boncuk dağıtma politikasıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'nin politikası mavi boncuk dağıtma politikasıdır. Samimiyet, bir irade söz konusu değil." dedi.

Dağ, partisinin Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, her kesimden kimin sorunu varsa birer birer çözüp bugüne geldiklerini söyledi.

Bu ülkeye dair hayalleri ve heyecanları olduğunu belirten Dağ, hayallerini hayata geçirmek için heyecanla yollarına devam ettiklerini aktardı.

Birlik ve beraberlik içinde 84 milyonu kucaklayıcı işler yaptıklarını ancak muhalefetin ayrıştırma derdinde olduğunu kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"CHP'nin politikası tek cümleyle mavi boncuk dağıtma politikasıdır. Samimiyet, bir irade söz konusu değil. 'Kiminle karşılaşsam ona mavi boncuk dağıtayım' gibi bir derdi var. Şanlıurfa'ya gider 'çiftçiye bedava elektrik dağıtacağım' der, Adana'daki çiftçi 'bana da ver kardeşim Adana Belediyesi sende' der ama ses çıkarmaz. İzmir'deki çiftçi 'İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 yıldır sende İzmir'de bunu ver' der ama ses çıkarmaz. Çünkü mavi boncuk siyaseti bunu gerektirir. Gelir Diyarbakır'a Kürt haklarından bahseder gider Çorum'a 'Kandil'i yıkacağız.' der."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kuran kurslarıyla ilgili sözlerini eleştiren Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP Grup Başkanvekili 4-6 yaş arası çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimi almasının Ortaçağ zihniyeti olduğunu söyler ama genel başkan birkaç hafta sonra gider bir belediyede 4-6 yaş çocukları için Kur'an-ı Kerim kursu açma gibi bir çalışma yapar. 2023 seçimlerine kadar aman hiç kimseyi küstürmeyim, hiç kimse bir şey söylemesin diye pimpon topu gibi bir HDP tarafında bir İYİ Parti tarafında git gel yapan bir siyaset var. CHP 2023 seçimleri için ortaya koymuş olduğu siyasetin simülasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesinde herkese mavi boncuk dağıtıp başkanlığı kazandıktan sonra şu ana kadar bir tane eser ortaya koymayıp borçlanmayı da 26 milyardan 56 milyara getirmişler ise işte simülasyon budur. Türkiye için ortaya koyacakları 2023'ten sonraki hedefleri bunlardır."

Dağ, vatandaşlara okulların ikinci döneminde seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim, Siyer ve Kürtçe derslerini seçmeleri çağrısında bulundu.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır milletvekili Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyeleri Alattin Parlak ve Abdurrahman Kurt, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve partililer katıldı.

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Diyarbakır, Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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